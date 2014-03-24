Mersin’de dinleme iddiaları nedeniyle 27 polis açığa alındı

Hikmet Durgun

Mersin’de İstihbarat Şube’sinde görevli 27 polis dinleme iddiaları nedeniyle açığa alındı. Edinilen bilgilere göre görevden alınarak yeri değiştirilen 27 polis arasında İstihbarat Şube Müdürü Ali I. K’da bulunuyor.

Açığa alınan polisler hakkında 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası dinleme iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Mersin’de aralarında Vali, Emniyet Müdürü, Hakim ve Savcıların yasadışı yollarla dinlenildiği iddia edilmişti.