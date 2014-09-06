Dinleme cihazı yerleştirmişler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde, dinleme cihazı yerleştirdiği ancak Lübnan istihbaratınca tespit edilen baz istasyonunu insansız hava aracı saldırısıyla imha ettiği öne sürüldü.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lübnan istihbaratı, Sayda'nın Adluniye bölgesindeki bir baz istasyonunda İsrail'e ait dinleme cihazı tespit etti.

Dinleme cihazı ilgililerce etkisiz hale getirilmeye çalışılırken, İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından saldırı düzenlendi.

Bir Lübnan askerinin ağır yaralandığı olayda baz istasyonu imha edildi.

Lübnan veya İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.