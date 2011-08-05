Dink’te ikinci savunma ayıbı

T24 -

‘Tetikçilere dava açın’ diyor









AİHM’e giden savunma





Agos’un bugünkü sayısında yer alan “İçişleri’nden Skandal Savunma” başlıklı haber şöyle:İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin, Hrant Dink’in öldürülmesinde ağır hizmet kusur olduğu için tazminata mahkûm ettiği İçişleri Bakanlığı’nın yürütmenin durdurulması talebi Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Ancak Bakanlığın, mahkemenin verdiği manevi tazminat hükmüne itiraz dilekçesi, hükümetin AİHM savunmasını hatırlatan ifadelerle dolu. Bakanlık, Hrant Dink’in kardeşleri Hosrof ve Yervant Dink’e manevi tazminat ödeme kararına itiraz ederken, ‘Manevi tazminata hükmedilmesi için kişinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eylemi sonucunda ağır bir elem ve üzüntü duymuş olması gerekir’ ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca, tespit edilen 100 bin liralık manevi tazminatın ‘sebepsiz zenginleşmeye’ neden olduğunu iddia ederek skandal bir savunmaya imza attı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 27 Ekim 2010 tarihinde, elinde yeterli kanıt olmasına rağmen cinayeti önlemediği ve Hrant Dink’i korumadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nı suçlu bularak, Dink’in kardeşleri Hosrof ve Yervant Dink adına 100 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmişti. İçişleri Bakanlığı, kararı temyize götürerek, yürütmenin durdurulması için Danıştay’a başvurdu. Bakanlık, temyiz dilekçesinde, Hrant Dink’in öldürülmesinde herhangi bir kusur ve sorumluğunun olmadığını, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ederken, Hosrof ve Yervant Dink’in, kardeşlerinin ölümü nedeniyle manevi tazminat almaması gerektiğini savundu.“Dink’in öldürülmesiyle ilgili görülecek herhangi bir davanın tarafının kendileri olamayacağını iddia eden Bakanlık, sorumlulara karşı adli yargıda, yani idari mahkemelerde değil, asliye hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiğini öne sürdü. Dilekçede, ‘Zararın tazminindenBakanlığımız sorumlu olmayıp, menfur saldırıyı gerçekleştiren ve olayda sorumluluğu bulunan kişilere Adli Yargıda dava açmaları gerekmektedir’ ifadeleri kullanıldı."Dışişleri Bakanlığı’nun 2010 yılında AİHM’e gönderdiği savunmada Hrant Dink’in ‘Türklüğü tahkir ettiği ve halkı kışkırttığı’ iddia edilerek Almanya’da bir Nazi liderine AİHM tarafından verilen ceza emsal gösterilmişti. Dink’in öldürülmesinde neredeyse tek suçlu olarak kendisinin gösterildiği savunmada, Dink’in ve ailesinin mağdur sayılamayacağı iddia edilmişti. Savunmada ‘301. madde mahkumiyetine ilişkin dava, öldürüldüğü için düştü, cezası kesinleşmedi. Bu yüzden Dink’in başvuru hakkı yok. Dink Ailesi de 301. madde mahkumiyetinden doğrudan zarar görmedi, ‘mağdur’ sayılamaz’ görüşü ifade ediliyordu.