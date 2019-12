Dink'in güvercini 'konamadı'

Ünlü sanatçı Mehmet Aksoy tarafından yapılan ölü güvercin heykeli Hrant Dink'in öldürülmeden kısa bir süre önce Agos gazetesinde yazdığı "Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği" yazısında yer alan "Bu ülkede güvercinleri vurmazlar" cümlesinden esinlenerek yapıldı.Mehmet Aksoy Hrant Dink'in vurulduğu kaldırıma yerleştirilecek 120x120 cm. ölçülerindeki heykelin kaldırımda açılacak 30–40 cm. derinliğinde bir çukura yerleştirileceğini ve üzerinin camla kapatılarak yoldan geçenler tarafından görülmesinin sağlanacağını söylüyor. Amacının güvercinlerin masumiyetiyle Hrant Dink'in sözlerini bir araya getirmek olduğunu söyleyen Aksoy, "Bu heykelle Halaskargazi Caddesi'nden geçen herkesin vicdanını sızlatmak istiyorum" diyor.Mehmet Aksoy heykeli tamamladıktan sonra Dink ailesinin de onayını alarak Şişli Belediyesi'yle görüşmüş ve heykelin kaldırıma yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmış. Yeni Şafak gazetesi de, "Görüşmenin üzerinden üç ay geçmesine rağmen hala bir adım atılmadı" diyen ünlü heykeltıraşla güvercin heykelinin hikâyesini konuştu:Dink'i sembolize eden ölmüş güvercin heykeli şu an Mehmet Aksoy'un atölyesindeki bahçede çimenlere uzanmış, Halaskargazi Caddesi'ndeki yerine yerleştirileceği günü bekliyor. Heykeli şimdilik atölyesine gelen ziyaretçilere sergileyen Aksoy aslında Hrant Dink vurulmadan kısa bir süre önce başlamış ölü kuş heykeline.Aksoy güvercinin hikâyesini şöyle anlatıyor: "Bir gün bir öğrencim elinde ölü bir serçe deseniyle geldi. Desende tıpkı bu heykelde olduğu gibi sırt üstü yatmış tek kanadı açık bir serçe kuşu vardı. Bu desenin heykelini yapmaya karar verdik ve çalışmaya başladık. Heykelin tamamlanmasından kısa bir süre Hrant Dink vuruldu."Dink'in ölümünden hemen önce "Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği" adlı makalesini okuduğunu söyleyen Aksoy şöyle diyor; "Çok duygusal bulmuştum o yazıyı. Hrant bu ülkenin çocuğu, bu ülkeye dahil olmak istiyor, ülkenin problemleriyle haşır neşir olmak istiyor. Beni güvercin heykelini yapmaya sevk eden bu duygudur. Vurulup kaldırımda öyle yüzükoyun, ayakları eğik yatınca gerçekten de bir güvercinle özdeşleştirdim. Dedim ki onun vurulduğu yere bir çukur açalım, bu heykeli de oraya gömelim. Üzerini de kalın bir camla kapatalım ki gelen geçen görsün ve bu olayı asla unutmasın."Bu heykelin bir vicdan borcu olduğunu söyleyen Aksoy şöyle devam ediyor; "Hrant Dink 'Bu ülkede güvercinleri vurmazlar' demişti. Gerçekten de öyledir kimse güvercinlere bir şey yapmaz. Herkes meydanlarda güvercin besler. Bu heykel bunun doğruluğunu bir kez daha kanıtlasın istiyorum, heykele baktıkça vicdanlar harekete geçsin istiyorum."Heykeli tamamladıktan sonra Dink'in eşi ve çocuklarını atölyesinde misafir ettiğini belirten Aksoy şöyle devam etti: "Rakel Dink ve çocukları da geldiler, heykeli gördüler. Hepsi çok duygulandı. İnsanlar karşılarında kendilerini anlayan bir yürek görünce dayanamaz ağlarlar. Bu herkes için böyledir. Sanat da böyle bir şeydir işte. İnsanlara bir duygu iletmektir. Ben bu olayda bunu bir kez daha anladım. Dink ailesi mutlu oldu. Çünkü bir acı paylaşıldı."Heykelin tamamladıktan sonra kaldırıma nasıl yerleştirileceğiyle ilgili çizimler de yapıp Şişli Belediyesi'ne ilettiğini söyleyen Aksoy şöyle konuştu: "Dink ailesinden müsaade aldıktan sonra Şişli Belediyesi'yle görüşmeler yaptık. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, projeyi beğendi, gerekli izinlerden sonra heykelin yerleştirileceğini söyledi. Tüm bu görüşmelerin üzerinden üç ay geçti ama hala bir netice yok. Neden yok bilmiyorum. 120x120 cm.'lik bir yerin üzerini camla kapatacağız. Yürünecek, geçilecek, bu heykel ne trafiği bozar ne yolu kapatır. Yalnızca orada böyle bir olay yaşandığını hatırlatır. Bu kadar basit bir şeydir ama anlamı büyüktür. Bunu bir an önce yapmak lazım. Herkes duyarsız ve duyarsızlık böyle başlıyor. Bu ülkede bir arada yaşamaya devam edeceksek böyle insani durumlar yaratmak zorundayız.Heykelin yerleştirilmesiyle ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını, artık tüm yetkinin Şişli Belediyesi'nde olduğunu söyleyen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Etyen Mahçupyan şunları söyledi: "Konu artık belediyenin yetkisinde. Mehmet Aksoy, biz ve Hrant Dink Vakfı olarak bu fikri Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilettik. Belediye fikri olumlu buldu. Sonra da olumlu bulmaya devam ettiler ama gerçekleşmedi. Galiba teknik konularda takıldı. Cam mı olacak granit mi yapılacak bildiğim kadarıyla bunlar konuşuluyor. Ama sonuçta olduğumuz yerde kaldık. Belediye isterse bütün bu konular halledilir. Bekliyoruz, bakalım nasıl bir karar verecekler."Hrant Dink cinayetinin Türkiye'nin en önemli vicdan meselesi olduğunu söyleyen Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, bu cinayetin anlık bir mesele değil tarihsel bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu cinayete Türkiye'nin gayrimüslim bir vatandaşının öldürülmesi meselesi olarak mı bakarsınız toplumsal bir linç eylemi olarak mı bakarsınız bilmem ama sonuç ortada. Dink olayında vicdanları yaralayan yalnızca adaletin işlememesi değil. Böyle geciktirmeler de vicdanı yaralıyor. Bu heykel bir vicdan meselesidir. Mehmet Aksoy Türkiye'nin yaşayan en önemli heykeltıraşıdır. Bu heykelin oraya yerleştirilmesini geciktirmek popülist bir tavırdır. Bu tavırdan bir an önce vazgeçilmesini temenni ediyorum.Hrant Dink'in vurulduğu Halaskargazi Caddesi'ndeki esnaf komşuları da heykelin bir an önce yerleştirilmesini istiyor. Agos Gazetesi'nin altındaki Detay Müzik'in sahibi, Handan Özcan, "Olayın üzerinden neredeyse iki yıl geçti ama Hrant Bey'in vurulup düştüğü yere basamıyoruz, yolumuzu değiştiriyoruz" derken Aynı caddede gözlükçülük yapan Osman Avcı da, "Böyle bir anıtın caddemize konması, bu olayın unutulmaması adına hepimizin beklediği bir şey. Ne kadar çabuk olursa biz ve komşumuz Agos adına memnun olacağız" diyerek Şişli Belediyesi'ne çağrıda bulundu.