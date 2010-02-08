Dink'in avukatlarından 'Kafes' talebi

T24- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 20 sanık hakkında açılan davanın 12. duruşmasında, Hrant Dink ailesinin avukatları, cinayetin ''Kafes Eylem Planı'' doğrultusunda işlenip işlenmediğinin araştırılmasını talep etti. Duruşma sırasında dinlenmesi için gizli tanığa sıra geldiği sırada, polisin gizli tanığı mahkemeye getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı.

Dink, Mumcu, Ali aileleri davada buluştu





Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın 12'nci bugün (8 Şubat 2010) Beşiktaş Adliyesi'nde gerçekleştirildi.



Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ahmet İskender ve Ersin Yolcu katılırken, aralarında Osman Hayal ve Mustafa Öztürk'ün bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.



'Poyrazköy iddianamesi, Dink cinayetiyle ilgili yeni ipuçları veriyor'



Beşiktaş Adliyesi'ndeki duruşma sırasında, müdahil avukatlar mahkemeye 16 sayfalık bir dilekçe verdi.



İstihbarat, polis ve jandarma birimlerinin görevlerini yerine getirmedikleri öne sürülen dilekçede, 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin'' iddianamedeki delillerin, Dink cinayeti hakkında yeni ipuçları verdiği savunuldu.



Söz konusu iddianamede tutuklu sanık olarak yer alan emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın iş yerinde ele geçirilen DVD'de, 'gizli' ibareli ''Kafes Operasyonu Eylem Planı''nın, ''durum'' başlıklı bölümüne dikkat çekilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:



''Bu belgede 'durum' başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır: 'Rahip Santora, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant Dink operasyonları sonrasında, Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefi olduğu yönünde kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından karşıt medyanın da desteğiyle söz konusu olayların Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur.' Burada davamız açısından dikkat çeken husus, Hrant Dink cinayetinden bir operasyon olarak söz edilmesidir.''



Dink cinayetinin tam olarak aydınlatılabilmesi ve örgütün tamamının ortaya çıkarılabilmesi için söz konusu belge ve içeriğinin araştırılmasını isteyen müdahil avukatlar, belgenin birinci sayfasında yer alan ''Uygundur. Kadir Paşa koor. etsin'' şeklindeki ifadeyi yazanın, altına paraf atanın saptanmasını ve TSK'da hiyerarşik olarak talimat verebilecek kişilerin araştırılması'' talebinde bulundu.



Hrant Dink'in yaşamının korunması konusunda önlem almadıkları, göz yumdukları ileri sürülen, ''MİT, İstanbul ve Trabzon Emniyet Müdürlükleri, Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri hakkında soruşturma yapılması'' talep edilen dilekçede, ''Hrant Dink'i hedef gösterilme sürecinde aktif rol alan, hakkında tek tip dilekçelerle suç duyurusunda bulunulmasını ve dava açılmasını sağlayan, duruşmalara örgütlü bir biçimde gelerek Dink ve avukatlarına saldırı eyleminin gerçekleştirilmesini örgütleyen kişilerin araştırılması da'' istendi.







Dink duruşmasında 'gizli tanık' unutuldu



Duruşmada bugün (8 Şubat 2010) gizli bir tanık da dinlenecekti. Ses ve görüntüsünün değiştirilerek mahkeme salonuna verilecek olan gizli tanığın korunması için ifade vereceği odanın kapısına mühür vuruldu.



Ancak duruşmada sıra gizli tanığa gelince, tanığın polis ekibini beklediği ortaya çıktı.



Nükhet İpekçi ve Sezen Öz de duruşmadaydı



Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve ailesinin yanı sıra, BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Brüksel ve Paris Barosu başkanlıklarını temsilen avukatlar da duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.



Ayrıca öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, öldürülen savcı Doğan Öz'ün eşi Sezen Öz ile yazar Adalet Ağaoğlu'nun da izleyici olarak katıldığı duruşma nedeniyle çevrede geniş güvenliklik önlemleri alınmıştı.

