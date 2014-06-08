Dink'in avukatları: Asıl dava şimdi başlıyor

Hrant Dink cinayetinde eski kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açan mahkeme kararının ardından, Dink ailesinin avukatları davanın asıl şimdi başladığı görüşünde.

Bakırköy 8′inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar dönemin İstanbul vali yardımcısı Ergun Güngör, il emniyet müdürü Celallettin Cerrah, İstanbul Emniyeti istihbarat şube müdürü Ahmet İlhan Güler ve altı polis memurunu kapsıyor.

Zaman’dan Mahmut Kurnaz ve Alpaslan Murat Aysu’nun haberine göre, avukatlar ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ kararının kaldırılmasının önemli olduğunu, ancak soruşturmanın sadece dokuz kişiyle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti. Soruşturmaya dahil edilmesi istenen isimler arasında, Trabzon Jandarma, Trabzon Emniyeti, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyeti ile o dönemde Dink’i İstanbul Valiliği’nde tehdit ettiği iddia edilen iki MİT yetkilisi de var.

Cinayetten hemen sonra dile getirilen ihmallerle ilgili ilk kez gerçek anlamda soruşturma başlatılacağına dikkat çeken Dink ailesi avukatlarından Ergin Cinmen, “Yasin Hayal ve Ogün Samast gibi Türkiye’de bir sürü kişi var, bunlar hiç önemli değil. Asıl cinayetten sorumlu olanların yargılanması gerekiyor” dedi.

Cinmen, İstanbul Valiliği’nin ihmali olması durumuna göre araştırılması gerektiğini kaydederek, Dink’i İstanbul Valiliği’ne çağırıp tehdit eden MİT yetkililerinin de soruşturulması gerektiğini söyledi.

Cinmen, sözü geçen kamu görevlileriyle ilgili şu açıklamada bulundu: “Cinayetten bir yıl önce Trabzon İl Jandarma, Trabzon Emniyeti ve İstanbul Emniyeti cinayetin işleneceği istihbaratını almıştı, biliyordu. Trabzon Emniyeti’nden İstanbul Emniyeti’ne gelen raporda Hayal ve Samast’ın Dink’i öldüreceği net yazılıyordu. Cinayetten bir hafta sonra açılması gereken soruşturma şimdi açılıyor. Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler hakkında bugüne kadar bir soruşturma yapılmaması bir hukuk cinayeti. Bilerek tedbir almama var.”

Avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu da şöyle konuştu: “Dink’i Valiliğe çağıran iki MİT yetkilisi hakkında bir soruşturma vardı, kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Bunun da soruşturulması gerekiyor ama MİT’in tek kusuru bu değil, Dink’e gelen tehditlerden MİT’in de habersiz olması mümkün değil, onun da sorumluluğu var. Cinayetten sonra İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Başkanı Ahmet İlhan Güler düzmece bir rapor hazırladı. Trabzon Emniyeti’nin ihbarı ile ilgili gerekli incelemeler yapıldığını söyledi. Ama ihbar hakkında hiçbir işlem yapmadı, o raporu da masa başında hazırladı.”

Trabzon Emniyeti’nde cinayetin işlendiği dönemde görevli olan kişilerle birlikte Trabzon Jandarma’da başta Ali Öz olmak üzere bir binbaşı ve yüzbaşıya da dikkat çeken, ailenin bir diğer avukatı Bahri Belen, bu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. Belen, şöyle konuştu: “Ali Öz’ün Ağır Ceza’da yargılandığı bir dava da var. Mahkeme iki defa bunun İstanbul’daki dava ile birleştirtilmesi kararını verdi, ancak İstanbul’daki mahkeme her seferinde bunu geri gönderdi. Önümüzdeki dönemde bunun da değerlendirileceğini düşünüyorum.”