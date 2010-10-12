-DİNK'İN ARKADAŞLARINA DEVLETTEN YANIT İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in arkadaşları, cinayet ve dava süreciyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına sordukları sorulara verilen cevapları açıkladı. Beyoğlu'ndaki Cezayir Toplantı Salonu'nda, kendilerini ''Hrant'ın arkadaşları'' olarak adlandıran grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ümit Kıvanç, Dink'in öldürülmesinin ardından resmi görevlilerin korunduğunu, soruşturulmayıp, yargılanmadığını ileri sürerek, bilgi edinme hakkını kullanarak yetkililere çeşitli sorular yönettiklerini kaydetti. Kıvanç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, ''Dink için alınması gereken gerekli tedbirlerin neler olduğu, bunları kimlerin alması gerektiği, almayanlar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı'' şeklinde sorular gönderdiklerini ifade ederek, kendilerine ''Cumhurbaşkanımız kamuoyunda paylaşılan endişeleri dile getirdiler, nitekim AİHM kararıyla bu endişelerin yersiz olmadığı anlaşıldı'' şeklinde cevaplar verildiğini dile getirdi. İçişleri Bakanlığının ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün en üstten alt kademeye kadar sorumlu olduğunu tespit ederek, 6 polis hakkında soruşturma açılmasını talep eden mülkiye müfettişleriyle ilgili sorularına, ''müfettişlerin iyi niyetle görevini yaptığı'' şeklinde yanıt verildiğini belirten Kıvanç, Adalet Bakanlığının da soruşturmalarda taraf olmadıkları gerekçesiyle kendilerine yanıt vermediğini söyledi. Ümit Kıvanç, Dışişleri Bakanına da AİHM'e gönderilen savunmayı kimin hazırladığını sorduklarını, cevapta ise bu savunmayla ilgili sorumluluğun sadece bu kurumda olmadığının bildirildiği, savunmanın Adalet ve İçişleri bakanlıklarından alınan bilgilere dayanılarak hazırlandığı, mevzuata aykırı bir hususun olmadığının belirtildiğini kaydetti. -''İLGİLİ FİRMAYA TALEBİNİZİ ŞAHSEN İLETİN''- Dava sırasında devletin çeşitli kurumlarından birçok belge gönderilmesine rağmen MİT'ten tek bir yazının gelmediğini ifade eden Kıvanç, ''Başbakan'a, 'Bu süreçte, MİT'in herhangi bir faaliyetinin izine rastlamayışımız neden? MİT'in cinayetle ilgili hiçbir istihbarat kırıntısına ulaşmamış olması mümkün mü? Varsa bu bilgiler nedir, yoksa MİT'le ilgili işlem yaptınız mı?' diye sorduk. 'Başvurunuzda belirttiğiniz kurum, özerk bir konumda olduğundan, Başbakanlıkça yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Talebinizi ilgili firmaya şahsen iletmeniz gerekmektedir' şeklinde cevap verildi'' dedi. Kendilerine verilen cevaplara göre, ''hukuk devleti olmadığının'' demek istendiğini öne süren Kıvanç, ''Bu cevapları aldıktan sonra bir daha soru sormayacağız. Çünkü bizimle alay edildiğini düşünüyoruz'' şeklinde konuştu. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kıvanç, ''Devletten umudunuzu kestiniz mi?'' sorusuna ''Biz, arkadaşı öldürülen bir grup insanız. Adalet istiyoruz. Bunu kimden isteyebiliriz?'' diye yanıt verdi.