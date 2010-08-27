Dink'in ailesi AİHM'in kararını bekleyecek

T24- AİHM'in Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili Türkiye'yi mahkum ettiği karar resmi olarak 14 Eylül'de açıklanacak. Dink avukatlarının "uzlaşma olmayacak" açıklamalarının ardından hükümetin nasıl bir adım atacağı henüz belli değil.





Gazeteci Hrant Dink "Türklüğe hakaret" suçlamasıyla mahkûm edilmesinin ardından AİHM'e başvurmuş, Dink'in katledilmesinin ardından ise ailesi "yaşama hakkının ihlali" gerekçesiyle yeni bir başvuru daha yapmıştı.





Başvuruları değerlendiren mahkeme yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü alanlarında Türkiye'yi mahkum etmiş, resmi kararın ne zaman duyurulacağı ise açıklanmamıştı. Kararın ne zaman açıklanacağı Dink ailesi avukatlarına ulaştı. Tarih 14 Eylül.





Hükümetin nasıl bir adım atacağı ise henüz netleşmiş değil. Daha önce mahkemeye verilen savunmada Dink suçlanmış "nefret söylemi" oluşturduğunu öne sürülmüş ve Nazi lideri örnek gösterilmişti. Kararın ardından yapılan toplantıda ise dostane çözüme gidileceği yönünde karar çıkmıştı.





Dink ailesi avukatları ise "Hükümet savunmasını değiştirip dostane çözüm yoluna gidebilir ve bu olumlu bir adım da olabilir ancak biz kararın açıklanmasını tercih edeceğiz" demiş, uzlaşma olmayacağını açıklamıştı.



