Dink’i uyaran MİT’çilere soruşturma

T24 - Hrant Dink'e öldürülmeden önce 'Yazılarına dikkat et' diye uyarıda bulunan MİT'çilere Başbakan'ın izniyle soruşturma açıldı.

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i, Sabiha Gökçen’in Ermeni olduğu iddiasına ilişkin haberi sonrası İstanbul Valiliği’ne çağırıp ‘yazılarına dikkat etmesi’ yönünde uyardığı belirtilen eski Milli İstihbarat Teşkilatı Marmara Bölge Yardımcısı Özel Yılmaz’la yanındaki kadın görevliye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak 2011’deki oluruyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Dink, öldürülmesinden bir hafta önce, 12 Ocak 2007’de kaleme aldığı “Neden hedef seçildim?” başlıklı yazıda, 4 Şubat 2004’te valiliğe çağrıldığını, eski Vali Yardımcısı Erol Güngör’ün huzurunda ‘misafir’ diye tanıtılan biri kadın iki kişi tarafından ‘uyarıldığını’ yazmıştı.

Dink’in ölümünden sonra İstanbul Valiliği’ndeki o iki kişiden birinin, MİT Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Özel Yılmaz olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz, Ergenekon davasında da tutuksuz sanık oldu.

MİT, Ekim 2010’da, Dink davasının görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, görüşmenin ‘bilgisi’ dahilinde yapıldığını açıkladı.

Ankara Savcılığı, iki MİT’çi hakkında soruşturma için başvurdu. Radikal gazetesinin haberine göre Erdoğan da ‘2010/71914’ numaralı soruşturma dosyası için 21 Ocak 2011’de izni verdi. Başbakanlık MİT’in cinayetteki ihmalinin incelenmesi konusunda savcılığın ilk başvurusuna 2010’da ‘olumsuz’ yanıt vermişti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün direktifiyle harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerinin 25 Nisan’da Dink Ailesi’yle görüştüğü ortaya çıktı. Kurul Başkanı Mehmet İlhan ve üç müfettiş, aileye, dosyaların tümünü ve yazılan kitapları okuduklarını söyledi.

Aile Trabzon ve İstanbul Emniyeti, Trabzon Jandarma ve MİT görevlileriyle ilgili yeterli adım atılmadığından yakındı. Ayrıca Ergenekon sanıklarına bilgi sızdırdığı iddia edilen eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan’ın rolüne ilişkin kuşkular anlatıldı.





