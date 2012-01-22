Dink'i soruşturan Terörle Mücadele Müdürü, Ergenekon’a bilgi sızdırmış

T24 - Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan’ın Ergenekon örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Dink davası avukatlarından İsmail Cem Halavut, Ergenekon soruşturması hakkındaki bilgileri operasyon düzenlenmesi planlanan kişi ve kurumlara aktardığı ifade edilen Selim Kutkan’ın Dink cinayetinin işlendiği günkü Akbank kamera kayıtlarının da aralarında bulunduğu çeşitli delillerin yok edilmesinde parmağı olduğunu belirtti.





Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Selim Kutkan’ın Ergenekon örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasına geçen yıl yayımlanan Bir Ermeni Var adlı kitabında yer vermişti. Arslan, İstanbul Emniyeti’nde Ergenekon soruşturmasını ilk evresinde bitirmek isteyen bir ekip olduğunu ve Selim Kutkan’ın da bu ekibin içinde yer aldığını yazmıştı. Taraf ’ın haberine göre; Arslan, kitabında konuyla şu iddiaları dile getirdi:



“Soruşturmadaki fiili engelleme girişimlerine rağmen dananın kuyruğu terör müdürü Selim Kutkan’ın bir görüşmesi dinlemeye takılınca koptu. Kutkan, işgâl ettiği şube müdürlüğü makamı gereği Ergenekon soruşturması hakkında her şeyden erken haberdar oluyordu. Fakat bir gün enteresan bir gelişme oldu. Kutkan teknik takibe takıldı. Terör müdürü elde ettiği bütün bilgileri Emniyet Müdürlüğü binası dışına çıkarak ankesörlü bir telefondan Aydınlık dergisinde çalışan bir akrabasına aktarıyordu. Üstelik aktardığı bilgiler arasında yakında İşçi Partisi’nin de operasyon kapsamına alınacağı ve kimlerin dinlendiği bilgisi vardı.”



Kitaptaki iddiaya göre, bu durumun birden fazla istihbarat örgütü tarafından tesbit edilmesinden sonra Selim Kutan terör müdürlüğünden alındı.

Her noktada parmağı olabilir



Davanın avukatlarından İsmail Cem Halavut, Taraf ’a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi. “Dink davasında Selim Kutkan ile ilgili talebimiz olmuştu, bu kişi araştırılsın, diye. O da şu anda açık ve yürütülmekte olan soruşturma dosyasına gönderilmişti. Kutkan, soruşturma sırasında Terörle Mücadele Şube Müdürü’ydü artık gerisini siz düşünün. Bütün delilerle ilgili tasarrufta bulunmuş olabilir, Akbank kamera kayıtlarının silinmesinden, belli konulardan soruşturmanın derinleştirilmemesine kadar pek çok konuda parmağı olabilir.”



Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink de önceki gün Vatan’a “Ergenekon dosyalarında gördüm: Selim Kutkan 2009’da telefonla Ergenekon sanıklarına operasyon bilgisi verirken dinlemeye takılmış. Bu soruşturmayı yürüten adam bu. Sanık olabileceklere soruşturma yaptırdılar” şeklinde bir açıklama yapmıştı.



