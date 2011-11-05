'Dink'i öldürenlerin Allah belasını versin'

T24 - CHP'li Musa Çam'ın "Dink, İstanbul Valiliği’ne çağrılarak tehdit edildi. Dink'in öldürülmesinde önemli derecede müsebbibi vardı" sözleri üzerine AKP milletvekili Muammer Güler, "Hrant Dink'i öldürenlerin de, öldürtenlerin de Allah belasını versin" diye konuştu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan AK Parti Mardin Milletvekili, Muammer Güler, şiddet ve tehdit devam ettiği sürece bununla mücadele etmenin, devletin asli görevi olduğunu söyledi.



Jandarmanın kırsal alanda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirten Güler, terörle mücadelenin kırsal alanda jandarmayla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.



MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, belediyelere açılan soruşturmalarda 'çifte standart uygulandığını' savundu.



'Vali ve kaymakamlar teşrifat işleriyle uğraşmasınlar' diyen Günal, Antalya'da valilerin, Bakan, Başbakan ağırlamaktan işlerini yapamadıklarını öne sürdü.



CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin seçime 45 gün kala 'kuşatıldığını' savundu.



'İstanbul Valisiyken Muammer Güler ile birlikte çok çalıştık, bize çok biber gazı attı' diyen Çam, 'Yıllardır AKP'nin valisi olarak konuştu. Hrant Dink öldürüldü hala gerçek suçluları bulunamadı. Dink, İstanbul Valiliği’ne çağrılarak tehdit edildi. Bunu, burada açıklamasını isterdim. Dink'in öldürülmesinde önemli derecede müsebbibi vardır' dedi.



Muammer Güler, bunun üzerine söz alarak, Çam'a yanıt verdi.



'Ben devletin valiliğini yaptım' diyen Güler, bir çok hükümetle çalıştığını kaydetti. Güler, 'Hrant Dink konusundaki bilgilerinizi tazeleyin. 'Müsebbip' kelimesi adli sonuçlar doğurabilecek bir kelimedir. Dink'i öldürenin de, öldürtenlerin de Allah belasını versin. Ben, 32 saat sonra Dink'in katilini yakalayan bir valiyim' diye konuştu.



