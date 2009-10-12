Dink'i öldüren silah mahkemeye gösterilecek

Gazeteci Hrant Dink'in cinayetine ilişkin davada 11. duruşma bugün görülecek. Duruşmada gizli bir tanığın dinlenmesi beklenirken, cinayet silahı da mahkemede gösterilecek.



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti.



Cinayetten 6 ay sonra açılan dava ise halen sürüyor. Davanın bugün 11. duruşması yapılacak.



5'i tutuklu 20 sanıktan oluşan duruşmada gizli bir tanığın dinlenmesi ve savcılık tarafından önceki celsede talep edilen cinayet silahının mahkeme salonuna getirilmesi bekleniyor.



Sözkonusu gizli tanık, özel bir odadan kamera ve ses sistemi aracılığıyla mahkeme heyeti ve avukatların sorularını yanıtlayacak.



Davaya Dink ailesinin yanı sıra Paris ve Brüksel barolarından avukatların da katılması pekleniyor.

