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Dink suikastını jandarma 6 ay önceden biliyordu

Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen Dink suikastı davasının gerekçeli kararı açıklandı.

02 Mart 2012 16:13

 

 
T24 - Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davanın gerekçeli kararı tamamlandı.
 
Gerekçeli kararda, Dink’in öldürülmesine yönelik planlar yapıldığı ve suikast düzenleneceğinin, olaydan en az 5-6 ay önce tüm jandarma istihbaratınca ve Albay Öz tarafından öğrenildiğine işaret edilerek, söz konusu bilginin haber kayıt ve bildirim formu düzenlenerek Albay Öz tarafından üst mercilere bildirilmesi gerekmesine rağmen bunun yapılmadığı bildirildi.
 
Dink’in öldürülmesinden bir gün sonra Dink’in öldürüleceğine ilişkin istihbaratın yeni alınmış gibi “görev sonuç raporu” ile “haber kayıt ve bildirim formu” düzenlendiği, bu belgeleri imzalayan Albay Öz’ün de durumu üst mercilere bildirdiği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:
 
“Haber kayıt formu’ndaki ‘b’ ve ‘c’ bentlerinde, öldürmeyi tasarlayan kişilerin Dink’in eviyle Agos gazetesi arasındaki güzergahta keşif yaparak kroki hazırladıkları, suikastı planlayan Hayal’in 500 lira para temin ederek Ardeşen yapımı silah temin ettiği bilgisine yer verilmiştir.
 
Hayal’in suikastı planladığının jandarma istihbaratınca 5-6 ay önce öğrenildiği, Hayal’in Dink’in evine giderek keşif yaptığı, kroki hazırladığı, hatta suikastı gerçekleştireceği silahı bile temin ettiğinin jandarma istihbaratınca suikasttan önce öğrenildiği ancak sanıkların bu bilgileri üst mercilere göndermeyerek görevlerini ihmal ettikleri sonucuna varılmıştır. Hayal, Trabzon’da daha önce bombalama eylemine de karıştı, dolayısıyla sanıklarca elde edilen istihbarat bilgisi ciddiye alınarak üzerinde durulması gerekirken, çalışma yapılmayarak ağır suretle görev ihmal edildi. İhmal edilen görevin sonucunda ağır bir netice meydana geldi.”
 
Kararda bu nedenlerle, Dink’in öldürülmesi olayında “görevi ihmal” suçunu işledikleri kanaatine varılan  Öz ile Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız’a 6 ay, astsubaylar Hüseyin Yılmaz, Okan Şimşek ve uzman çavuşlar Hacı Ömer Ünalır ile Veysal Şahin’in 4’er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği kaydedildi.
 

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