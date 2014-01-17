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Savcı Akkaş: Dink soruşturması, operasyon aşamasında elimden çıktı!

Tekirdağ'a atanınca elindeki dosyaları devreden Akkaş, Hrant Dink dosyasında operasyon aşamasına geldiğini söyledi

17 Ocak 2014 22:02

Yolsuzluk operasyonundan sonra dün HSYK tarafından özel yetkileri kaldırılarak Tekirdağ'a atanan Savcı Muammer Akkaş, üç yıldır yürüttüğü Hrant Dink soruşturmasına ilişkin, "Operasyon aşamasında gelmiştik, elimden çıktı" dedi.
Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı yürüten ve en son Erhan Tuncel’in ifadesine alıp eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’u ifadeye çağıran Akkaş, dün HSYK tarafından özel yetkileri kaldırılarak, Tekirdağ’a gönderildi. Gizlilikle yürüttüğü Hrant dink soruşturmasının dosyasını da devretti.
Radikal'den İsmail Saymaz'ın ulaştığı Savcı Muammer Akkaş, dosyanın akıbetinin ne olduğu yönündeki soru üzerine, "Operasyon aşamasına gelmiştik, elimden çıktı" dedi. Savcı Akkaş, başka bir yorumda bulunmak istemediğini söyledi.

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