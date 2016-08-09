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Dink soruşturmasında eski jandarma istihbaratçı tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında 22 şüpheli halen gözaltında

09 Ağustos 2016 18:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri eski astsubay Emre Cingöz, astsubaylar Mustafa Küçük, Mikdat Özbek, eski uzman çavuşlar Rahmi Özer ile Musa Yıldırım, tutuklanma talebiyle dün akşam nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan eski astsubay Emre Cingöz, Hrant Dink cinayetinin olduğu gün olay yerinde olduğu gerekçesiyle, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, FETÖ / PDY örgütüne üye olmak ve kasten adam öldürme suçundan iştirak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli jandarma astsubaylar Mustafa Küçük, Mikdat Özbek, eski uzman çavuşlar Rahmi Özer ile Musa Yıldırım ise aynı suçlardan, adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emre Cingöz ve diğer jandarma istihbarat görevlileri 27 Temmuz günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

 

Aynı operasyondan 22 şüpheli hala gözaltında

 

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında gazeteci Ercan Gün'ün de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan yeniden görülen Hrant Dink davasının dördüncü duruşması sürüyor. Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde amiri Ercan Demir'in savunması alınıyor. Demir dün yapılan oturumda jandarmanın incelenmesini gerektiğini belirtti ve Emniyette ise sorumluluğun Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Müdürü Faruk Sarı'da olduğunu söyledi.

 

15 Temmuz sonrası iki jandarma tutuklanmıştı

 

Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli astubay Abdullah Dinç 2 Ağustos günü, Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli Ergün Yorulmaz 8 Ağustos günü tutuklanmıştı.

Eski jandarma istihbarat görevlisi olan ve halen Esenyurt Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olarak görev yapan Yusuf Bozca ise yine 2 Ağustos günü "yurt dışına çıkış yasağı" ve "evine en yakın güvenlik birimine haftada bir imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

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