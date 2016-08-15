T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink soruşturmasında biri albay dört asker FETÖ'den tutuklandı

Tutuklama talep edilen 7 kişinin hakkında 'FETÖ üyeliği' ve 'İcra ve İhmal suretiyle adam öldürme' suçlarından soruşturma yürütülüyor

15 Ağustos 2016 15:08

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden dördü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dink cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Veysel Şahin, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Tefik Cantürk, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Önder Araz, İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Uzman Jandarma Osman Kırçalı, İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Ecevit Emir ve Adem Sarıgöl mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeye sevk edilenlerden Albay Ali Öz dâhil 4 kişi tutuklandı.

‘Kasten öldürme' suçundan tutuklamaya ret

 

Hakimlik, tutuklanan şüphelilerin sevk edildiği ‘kasten öldürme' suçu yönünden tutuklanma talebini ise dosyadaki mevcut delil durumuna göre reddetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli Astsubay Abdullah Dinç, eski Uzman Çavuş Yavuz Bozca, Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli Ergün Yorulmaz, Jandarma Astsubay Emre Cingöz ve Albay Ali Barış Sevindik, Volkan Şahin, Şeref Ateş, Okan Şimşek, Hüseyin Yılmaz ve Gazi Günay tutuklanmıştı.

Böylece, dava kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 14'e çıktı. 

 

ETİKETLER

Hrant Dink cinayeti7 şüpheli adliyedeFETÖ üyeliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24