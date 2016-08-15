Dink soruşturmasında biri albay dört asker FETÖ'den tutuklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden dördü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dink cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Veysel Şahin, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Tefik Cantürk, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Önder Araz, İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Uzman Jandarma Osman Kırçalı, İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Astsubay Ecevit Emir ve Adem Sarıgöl mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeye sevk edilenlerden Albay Ali Öz dâhil 4 kişi tutuklandı.

‘Kasten öldürme' suçundan tutuklamaya ret

Hakimlik, tutuklanan şüphelilerin sevk edildiği ‘kasten öldürme' suçu yönünden tutuklanma talebini ise dosyadaki mevcut delil durumuna göre reddetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli Astsubay Abdullah Dinç, eski Uzman Çavuş Yavuz Bozca, Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli Ergün Yorulmaz, Jandarma Astsubay Emre Cingöz ve Albay Ali Barış Sevindik, Volkan Şahin, Şeref Ateş, Okan Şimşek, Hüseyin Yılmaz ve Gazi Günay tutuklanmıştı.

Böylece, dava kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 14'e çıktı.