-Dink soruşturmasında 30 kamu görevlisine takpsizlik İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen 30 kamu görevlisine ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kesinleşen ''görev ihmali yok'' kararı doğrultusunda takipsizlik kararı verildiği, soruşturmanın ''yardım ve yataklık'' suçlamasıyla yürütüldüğü öğrenildi. Bir süre önce özel yetkili Cumhuriyet savcılarından Muammer Akkaş'a devredilen ve Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, suçlamaların bir kısmıyla ilgili takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. -İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi- İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 30 kamu görevlisine ilişkin, ''görev ihmali'' suçundan soruşturma açılabilmesi için İstanbul Valiliğinden izin istendiği ancak Valiliğin soruşturma izni vermediği belirtildi. Bunun üzerine, Savcılığın İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulunarak, İstanbul Valiliğine itiraz ettiği belirtildi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin, ''yetersiz delil nedeniyle 30 kamu görevlisinin 'görevi ihmal' suçundan soruşturulamayacağı kararını onadığı ve bu kararın da kesin olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, Bölge İdare Mahkemesinin verdiği bu kesin kararın ardından ''görevi ihmal'' suçlamasına ilişkin soruşturmada takipsizlik verildiği, kamu görevlileri için soruşturmanın sadece ''Dink cinayetinde yardım ve yataklık'' ile ''iştirak'' suçlamaları yönünden yürütülmeye devam edeceği öğrenildi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu'nun yürüttüğü kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin 2010/192 numaralı soruşturma dosyası, Çavuşoğlu'ndan alınarak, bir süre önce Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde göreve başlayan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'a devredilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), ''Dink'in yaşam hakkının ihlal edilmesi ve cinayet önleminin alınmaması nedeniyle kamu görevlilerinin açık sorumlulukları bulunduğu'' yönündeki 14 Aralık 2010 tarihli kararı, Türkiye'nin itirazda bulunmaması dolayısıyla kesinleşmiş ve Dink ailesinin avukatlarınca, cinayette ihmalleri olduğu iddiasıyla, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 30 kamu görevlisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine suç duyurusunda bulunulmuştu. AİHM kararı ve suç duyurusu gereğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 2010/192 numarasıyla, Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin şüpheli ismi olmaksızın başlatılan soruşturma kapsamında, cinayette ihmal iddialarıyla ilgili bilgi ve belgeler değerlendiriliyordu. Savcı Muammer Akkaş, bir süre önce kendi isteğiyle özel yetkileri alınarak, görev yeri değiştirilen Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın yürüttüğü 2007/972 numaralı Hrant Dink cinayeti soruşturmasını da devralmış ve bu soruşturmayla, kamu görevlilerine yönelik soruşturmayı tek dosya haline getirmişti.