Dink savcısı Ergenekon’a bakacak

Dink soruşturmasını ve terörle mücadele soruşturmalarını yürüten savcı Muammer Akkaş, bundan sonra Ergenekon soruşturmalarına da bakacak.

Yasa değişikliğinin ardından Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile yetkilendirilen İstanbul savcılarının görev dağılımı gerçekleştirildi.

MİT soruşturmasını başlatan savcılardan Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya ise duruşma savcısı oldu. 3. yargı paketi ile birlikte CMK. 250 maddeyle yetkili savcıların görevlerine son verilmesinin ardından savcıların yeni görevleri belli oldu.

Akkaş, Dink soruşturmasının yanı sıra Ergenekon kapsamında yürütülen Darbe Günlükleri, Üzeyir Garih ve Sabancı Cinayeti gibi soruşturmalara da bakacak.

Zekeriya Öz’ün ardından Ergenekon soruşturmasına bakan Cihan Kansız da geçen yaz kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atanmıştı. Özel yetkileri kaldırılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, genel soruşturmalardan sorumlu başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Seçen, terörle mücadele soruşturmaları dışındaki soruşturmalardan sorumlu olacak.

MİT soruşturmasını başlatan savcılardan Bilal Bayraktar, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Sadrettin Sarıkaya ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcılığı yapacak. Daha sonradan MİT soruşturmasına dahil edilen savcı İsmail Işık da 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olarak görev yapacak.



‘Örgüt var’ itirazı



“Dink davasında mahkemenin kararına örgüt var” gerekçesiyle itiraz eden savcı Hikmet Usta ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma savcısı olarak görevlendirildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcılığıyla ise Balyoz soruşturmasını yürüten savcı Hüseyin Ayar görevlendirildi. Dink cinayeti kapsamında bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatan, ancak 3. yargı paketi ile özel yetkisi kaldırılan savcı Mustafa Çavuşoğlu ise bilişim suçlarına bakan savcılıkta görevlendirildi.