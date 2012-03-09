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Dink sanığı tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Hrant Dink cinayetinin beraat eden sanıklarından 25 yaşındaki Zeynel Abidin Yavuz, Trabzon'da 14 yaşındaki E.U. adlı kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

09 Mart 2012 00:29

 

T24 - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanarak beraat eden 25 yaşındaki Zeynel Abidin Yavuz, Trabzon'da 14 yaşındaki E.U. adlı kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Osman Şişko'nun Radikal gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık iki ay önce bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla tanışarak Pelitli Beldesi’ndeki bir eve götürdükleri İlköğretim okulu öğrencisi E.U.’ya, 3 arkadaşı ile bıçak tehdidiyle tecavüz ettiği iddiasıyla aranan Zeynel Abidin Yavuz, jandarmanın takibi sonucu Yomra İlcesi’nde yakalandı. Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Trabzon Bahçecik Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

E.U.’ya tecavüz edilmesi olayıyla ilgili olarak Trabzon’da daha önce gözaltına alınan F.T., M.K. ve S.A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında da yargılanan Zeynel Abidin Yavuz, beraat ederek serbest kalmıştı.

 

Nasıl beraat etmişti

 

Mahkeme heyeti, birleşen dosya sanığı Osman Hayal ve diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz, Mustafa Öztürk ile Tuncay Uzundal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarının sabit olmadığını belirterek, Hayal, Yavuz, Öztürk ve Uzundal´ın bu suçlardan beraatine karar vermişti.

 

 

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