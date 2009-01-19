‘Dink öldürülecek’ belgesi

15 Şubat 2006 tarihli F4 raporuyla Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na ‘Yasin Hayal’in ne pahasına olursa olsun Dink’i öldüreceği’ bilgisinin iletildiği belge Milliyet gazetesinde yayımlandı.



Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü 17 Şubat 2006’da İstanbul’a “Hrant Dink’e yönelik ses getirici eylem yapılacağına” dair bir yazı gönderirken, 15 Şubat 2006 tarihli F4 raporuyla da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na “Yasin Hayal’in ne pahasına olursa olsun Dink’i öldüreceği” bilgisi ulaştırıldı. Milliyet’in ele geçirdiği raporda, Hayal’in silah temini için bir arkadaşından para bulmaya çalıştığı da yer aldı.

“F4” raporları, istihbarat şube görevlilerinin yardımcı istihbarat elemanları ile yaptıkları görüşmeler sonrası, hazırlanıyor. Raporun bir örneği şubede kalırken, bir örneği de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na yollanıyor. “Mehmet Kurt” kod adlı yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel’le görüşen polislerin hazırladığı bu belge, dönemin İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ile Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek imzasıyla Ankara’ya gönderildi.



İşte rapordaki bilgiler



15 Şubat 2006 tarih ve 09 numaralı raporda, Tuncel’in verdiği bilgiler şöyle yer aldı:

“McDonald’s’a bomba atan Yasin Hayal ile zaman zaman görüşüyorum. Daha önceden de size söylediğim gibi Yasin, zaman zaman Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve bundan sonra yapacağı eylemin de İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem olacağını söylüyordu.

Son günlerde benim yeni tanıdığım ve Yasin ile aynı mahallede ikamet ettiğini bildiğim İlhan ... isimli şahısla yanıma gelerek İstanbul’da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türkleri karalayıcı faaliyetlerde bulunduğunu, bu yüzden de bu şahsa yönelik eylem gerçekleştireceklerini söylediler. Yasin Hayal’in, yapmayı düşündüğü şeyi kesinlikle yapacağı yönünde kanaatim oluşmakla birlikte, cezaevinden çıktıktan sonra bu şahsa yönelik eylem yapacağını da ortak arkadaşlarımızdan birkaçına söylediğini biliyordum. Bu yüzden yapmaması konusunda telkinlerde bulundum.

Kendisi ,ne pahasına olursa olsun bu şahsı öldüreceğini söyledi. Ancak şu anda maddi sıkıntı içinde olduğu ve İlhan... isimli şahsın ailesinden maddi durumunun iyi olduğunu, kendisine yardımcı olacağını söyledi. Hayal’in eylemi gerçekleştirmek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul iline gitmeyi planladığı, kendisine ait olan telefonun izlendiğini değerlendirerek, yanıltmak amacıyla İlhan ... isimli şahısa vereceğini ve İlhan’ın Çaykara ilçesindeki köyüne bırakacağı, İstanbul’da Sarıgazi’de fırında çalıştığını bildiğim abisi Osman Hayal’in yanında bir süre çalışacağı, eylem sonrası herhangi bir terör örgütü adına eylemi üstleneceğini konuştular.”



İlgili birime ilitilmedi



“F4” raporunun ulaştırıldığı kişi, halen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer’di. İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Yılmazer’in, 2002 tarihli tamim gereği, Emniyet Koruma Daire Başkanlığı’na ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘ne durumu iletmesi gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yılmazer ve halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Akyürek hakkında görevi ihmal gerekçesiyle inceleme yapılmasını talep etmiş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da 2 Aralık 2008 günü “olur” vermişti.