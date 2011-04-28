Dink davasıyla Ergenekon sanıklarının bağlantısı araştırılıyor

T24 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında duruşma savcısı Hikmet Usta, davanın tüm sanıklarının, Ergenekon sanıkları ile bağlantısı olup olmadığının araştırılması için emniyete talimat verdi.







Hrant Dink davasına bakan savcı Hikmet Usta, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada esas hakkındaki görüşünü vermeye hazırlanıyor.



Savcı Usta, Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı göndererek Dink davası sanıklarının Ergenekon ve Poyrazköy davalarının tüm sanıkları ile bağlantılarının araştırılmasını istedi.



Başta Ogün Samast olmak üzere Dink davasındaki 20 kişinin Ergenekon ve Poyrazköy'deki tüm isimlerle telefon dökümlerinin dikkatlice incelenmesi istendi.



Savcı Hikmet Usta son duruşmada, suçların dünyada ve ülkemizde infial uyandırması, sanıkların üzerine atılı suçun "anayasayı ihlal" başlığı altında değerlendirilebileceği gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddini istemişti.



Dink davasında bir sonraki duruşma 30 Mayıs tarihinde görülecek.





