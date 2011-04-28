T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink davasıyla Ergenekon sanıklarının bağlantısı araştırılıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında duruşma savcısı Hikmet Usta...

28 Nisan 2011 03:00

T24 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink cinayeti davasında duruşma savcısı Hikmet Usta, davanın tüm sanıklarının, Ergenekon sanıkları ile bağlantısı olup olmadığının araştırılması için emniyete talimat verdi.



Hrant Dink davasına bakan savcı Hikmet Usta, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada esas hakkındaki görüşünü vermeye hazırlanıyor.

Savcı Usta, Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı göndererek Dink davası sanıklarının Ergenekon ve Poyrazköy davalarının tüm sanıkları ile bağlantılarının araştırılmasını istedi.

Başta Ogün Samast olmak üzere Dink davasındaki 20 kişinin Ergenekon ve Poyrazköy'deki tüm isimlerle telefon dökümlerinin dikkatlice incelenmesi istendi.

Savcı Hikmet Usta son duruşmada, suçların dünyada ve ülkemizde infial uyandırması, sanıkların üzerine atılı suçun "anayasayı ihlal" başlığı altında değerlendirilebileceği gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddini istemişti.

Dink davasında bir sonraki duruşma 30 Mayıs tarihinde görülecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24