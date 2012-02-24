'Dink davasının üstüne karanlık perde örtüldü'

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hrant Dink davasının gerekçeli kararını eleştirdi: Gerekçeli karar, karanlığın üzerine bir de karanlık perde gibi oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası’na konuk oldu. Anadolu Ajansı’nın kuruluşunun 100. yıl dönümü hedefi apsamında yaptığı atılımlar çerçevesinde oluşturulan yenilikten biri olan Editör Masas'ra katılanBozdağ, "Mahkemenin, ortada büyük bir örgütün varlığı kabul edilip, ’ben bunu göremiyorum’ demesi mantıklı mı olur, bilemiyorum. Gerekçeli karar, karanlığın üzerine bir de karanlık perde gibi oldu. Karar, bu karanlığın aydınlatılmasına bir mum yakamadı" diye konuştu.

Almanya'daki anma törenni

Almanya’da aşırı sağcı şiddet kurbanları için düzenlenen anma töreninde Almanya Başbakanı Merkel’in bir konuşma yaptığının anımsatılması üzerine Bozdağ, Almanya’daki olayların Türk vatandaşları açısından son derece üzücü olduğunu ancak son yaşanan gelişmeleri de olumlu bulduğunu söyledi.

Cinayetlerin soruşturulmasında sorulması gereken soruların sorulmadığını, aranması gereken cevapların yeterince aranmadığını, yanlış yerlerde soruşturmalar yapıldığını ve bu durumun Türk ve Alman kamuoyunda tartışıldığını anlatan Bozdağ, "Bu noktaya gelinmiş olması, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından özür dilenmesi çok çok olumlu. Umarım Merkel’in ortaya koyduğu yaklaşım diğer siyasilere de örnek olur" dedi.

Hükümetin çalışmaları kapsamında, yapılan ziyaretlerde muhataplarına Türk vatandaşlarının sorunlarını her zaman dile getirdiklerini anlatan Bozdağ, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’yi devlet kurumları olarak yanlarında görmek istediklerini, Hükümetin de bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bozdağ, başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki Türk vatandaşlarının birçok alanda başarı hikayeleri yazdığına işaret ederek, "Vatandaşlarımız çok engelli bir koşuda yarış yapıyor" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Almanya’da aşırı sağcı şiddet kurbanları için düzenlenen anma töreninde Almanya Başbakanı Merkel’in sözlerini olumlu bulduğunu belirterek, "Yaşanan hadiselerden bir ülkenin başbakanı olarak yanlışlarını ifade etmesini, af talep etmesini, olayın aydınlatılması konusundaki hassasiyetini dile getirmesini son derece anlamlı buluyorum" dedi.