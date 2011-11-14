Dink davasının 21. duruşması başladı

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın 21. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ile Yasin Hayal getirildi. Duruşmaya Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, kızı Delal Dink ve kardeşi Hosrof Dink de müdahil olarak katıldı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebi üzerine 5 Eylül'de sanık Yasin Hayal'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etmişti. Raporun mahkemeye geldiğini ifade eden Başkan Eryılmaz, raporda Yasin Hayal'in cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı tespit edilmediğinin belirtildiğini açıkladı.

Yasin Hayal'in cezai ehliyeti tam



Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz ilk olarak dosyaya gelen evrakları okudu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebi üzerine 5 Eylül'de sanık Yasin Hayal'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etmişti.



Raporun mahkemeye geldiğini ifade eden Başkan Eryılmaz, raporda Yasin Hayal’in cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı tespit edilmediğinin belirtildiğini açıkladı.

Osman Hayal tespit edilemedi



Mahkeme, biyometrik fotoğrafı çekilen sanık Osman Hayal’in fotoğraflarının, olay gününe ait güvenlik kamerasındaki kişilerle karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İhtisas Ses ve Görüntü İnceleme Şube Müdürlüğü’nden istenilen rapor geldiğini de bildirdi. Raporda ‘görüntü kayıtlarından elde edilen fotoğrafların yetersiz olduğu için herhangi bir tespit yapılamadığı’ belirtildi.

Tanık Raşitoğlu: Dink cinayeti ile ilgi yok



Öte yandan dava dosyasına “istihbarat elemanı olduğu iddia edilen Sinan Raşitoğlu’nun talimat ile alınan ifadesi de geldi. Yasin Hayal ile Trabzon’da aynı mahallede oturduğunu ve kendisini mahalleden tanıdığını belirten Raşitoğlu,"Benim Dink cinayeti ile ilgili herhangi bir bilgim yok. Olayı basından öğrendim. Neden tanık olarak dinlendiğimi de bilmiyorum" dedi.

“Haber elemanı olarak çalışmadım"



Raşitoğlu’na ifadesinde, ‘Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu’nda Hayal’in McDonald’s bombalamasının ardından kaçtığı İstanbul’da irtibat kurduğu ve Hayal’in yakalanmasını sağlayan “polis haber elemanı" olarak geçtiği yönündeki iddialarda soruldu. “McDonald’s bombalamasının ardından emniyeti bilgilendirdiğim doğru değildir" diye konuşan Raşitoğlu, ifadesinde şunları şöyledi;



"Yasin’in İstanbul’da saklandığı evi ben bildirmedim. İstihbarat elemanı olarak çalışmadım. Olaylara ilişkin hiçbir görüşmemiz ve konuşmamız olmadı. Trabzon’da çiçekçi dükkanım vardı. Yasin ve bazı arkadaşları yaklaşık 1 ay bu dükkana gelip gitti. Daha sonra gitmedi"

Hrant'ın arkadaşları adliyeye yürüdü



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın 21. duruşması öncesi Dolmabahçe'de toplanan bir grup, adliyeye yürüdü.



Dolmabahçe'de bir araya gelen çok sayıda kişi, ellerinde "Unutmayacağız" yazılı pankartla Beşiktaş Meydanı'na yürüdü. Grubu burada aralarında BDP eski milletvekili Ufuk Uras, gazeteci Oral Çalışlar, Prof.Dr. Gencay Gürsoy'un da bulunduğu 150 kişilik bir grup karşıladı. Beşiktaş Meydanı'nda birleşen grup, "Hrant için, adalet için" yazılı pankart ve "Bu dava böyle bitmez" yazılı dövizlerle davanın görüldüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yürüdü. "Cemil Çiçek, Muammer Güler, Celalettin Cerrah, öldür diyenler yargılansın", şeklinde slogan atan grup adına Hrant'ın arkadaşlarından Ümit Kıvanç hazırladıkları mütalaayı okudu.



Hrant'ın arkadaşlarının hazırladığı 11 maddelik mütalaanın bazıları şöyle;



1-Hrant'ın katilleri, suikastin çok öncesinden beri devletin kontrolü altındaki kişilerdir. Onları kullanan, yönlendiren devlet görevlilerinin cinayette katkısı, rolü vardır. Ancak araştırılmamıştır. Cinayetin nasıl işlendiğini ayrıntısıyla bilen Trabzon Emniyeti görevlileri ve amirleri bile doğru dürüst sorgulanmamıştır. Cinayet ihbarını örtbas eden Trabzon jandarması hakkında, bizzat jandarma görevlilerinin itiraflarına rağmen, gülünç bir görevi ihmal davasından öteye giden bir soruşturma yapılamamıştır.



2-Bütün bunların bir arada ve derinlemesine, ayrıntılı soruşturulması, bunun için özel bir savcı ekibinin görevlendirilmesi gerekirken buna gerek görülmemiştir.



3-Bölük pörçük ve üstünkörü yürütülen davalar birleştirilmediği gibi, yargıçlar ve savcılar, avukat taleplerini reddetme konusunda yarışa girmişlerdir. Böylece, resmi görevliler hakkında bütün soruşturma taleplerini reddeden yerel yöneticiler, savcılar ve yargıçlarla aynı safta yer almışlardır. Hepsinin birden adalete karşı çalışması hayatın doğal akışına uygun değildir, örgütsel irtibata işaret etmektedir.



4-Cinayet ertesindeki süreç, suça devlet görevlilerinin katılımını açıkça ortaya koymuştur. Katille birlikte kahramanlık pozları veren polis ve jandarmanın ceza görmeyişi, bu sürecin şüphe götürmez bir sembolüdür.



5-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, davanın başından beri, cinayetin aydınlatılmasından çok soruşturmanın bir noktada durması, daha derine gitmemesi için çalışmıştır. Kimse ondan hesap sormamıştır.



Grup açıklamanın ardından Rakel Dink'in de gelmesiyle duruşma bitimine kadar adalet nöbetine başladılar.



