-DİNK DAVASININ 17. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili, 2'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın 17. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal ile tutuksuz sanık Salih Hacı Salihoğlu ile Ersin Yolcu katıldı. Duruşmada, Dink ailesinin üyeleri ile avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Oral Çalışlar ile Paris ve Brüksel barolarından avukatlar da izliyor. Görüntülü ve sesli olarak yapılan duruşmada gelen evrakın okunmasının ardından, tanıklar Erhan Şivil ve Mehmet Ali Temelocak dinlenildi. Tutuklu yargılanan Ogün Samast'ın dosyası, 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince ayrılarak, görevsizlik kararıyla Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.