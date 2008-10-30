Dink davasında yeni sanık

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davası sanıklarından Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal hakkında "terör örgütü üyesi olmak ve adam öldürmeye iştirak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle açılan dava, Dink cinayeti ana davasıyla birleştirildi.



Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayına ilişkin daha önce gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Osman Hayal hakkındaki soruşturma geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Fikret Seçen tarafından hazırlanan iddianamede, Hayal'in gizli tanık beyanlarıyla olay yerinde olduğuna dair teşhis edildiği belirtildi. Hrant Dink'in öldürüldüğü gün İstanbul'da olduğu telefon sinyallerinden tespit edilen Osman Hayal'in adam öldürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Hayal'in ayrıca terör örgütü üyesi olmak suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Hrant Dink cinayetine ilişkin dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Dosyayı inceleyen mahkeme, iki davanın birleştirilmesine karar verdi. Osman Hayal, Dink cinayeti davasının son duruşmasında tanık olarak dinlenmişti.





