"Dink davasında yargılanan 18 sanıkta ByLock tespit edildi" iddiası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı " ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edildi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ara kararı doğrultusunda, davayla birleştirilen üçüncü iddianamedeki 50 sanığın ByLock kullanıcısı olup olmadığına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'na yazılan yazıya cevap verildi.

KOM Daire Başkanlığı'nın 17 Ekim 2017 tarihli yazısında, firari sanıklardan Adem Yavuz Arslan, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürü Metin Canbay ile tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Yakup Kurtaran'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Yazıda, eski savcı Öz'ün kullandığı her iki telefon numarasında ByLock programının bulunduğu ifade edilerek, bu programı Öz'ün 11 Ağustos 2014'te, Kurtaran'ın 19 Ağustos 2014'te, Canbay'ın 8 Eylül 2014'te kullanmaya başladığı kaydedildi. Ayrıca tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün'ün de kullandığı telefon hattında ByLock bulunduğu tespit edildi.

Ercan Gün'ün ifadesi alındı

Bu arada sanık Ercan Gün, ByLock kullandığının belirtilmesi ve FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski Emniyet Müdürü Yunus Dolar'ın beyanları doğrultusunda tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınan Gün'ün adliyedeki işlemleri sürüyor.

Yunus Dolar'ın ifadesinde, Gün hakkında şunları söylediği belirtildi:

"7 Şubat kumpası yaşanıp dönemin MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra durumdan rahatsız oldum. Geçmişten tanıdığım Zaman gazetesinin emniyet muhabirliğini yapan ve daha sonra Fox TV haber muhabiri olan FETÖ üyesi olduğunu bildiğim Ercan Gün'e bu durumu sordum. Kendisi de bana 'MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşısı Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini, söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmaması, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi.''

Kamu görevlisi 13 sanıkta da byLock belirlendi

Hrant Dink cinayetinin davasında yargılanan eski kamu görevlileri Ramazan Akyürek, Serkan Şahan, Tamer Bülent Demirel, Yılmaz Angın, Yunus Yazar, Mehmet Altınel, Özcan Mumcu, Ömer Faruk Kartın, Osman Gülbel, Mehmet Uçar, Hamdi Egbatan, Coşgun Çakar ve Ali Poyraz'ın da ByLock kullandıkları kaydedildi.

Mahkemeye gönderilen yazıda, bu sanıkların 2014 yılının Ağustos ayının farklı günlerinde ByLock programını kullanmaya başladığı belirtildi.