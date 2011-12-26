Dink davasında TİB kayıtları 'boş' çıktı!

T24

'Hrant'ın arkadaşları toplandı'



Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın 23. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Mahkeme savcısı Hikmet Usta, TİB kayıtlarının kendisi ve terörle mücadele şube ekipleri tarafından incelendiğini, 19 sanık hakkında herhangi bir kayda rastlanmadığını söyledi.Savcı ayrıca, Ogün Samast'ın olay günü cep telefonuyla değil ankesörlü telefonla konuştuğunu belirtti. Öte yandan mahkeme, Dink ailesinin avukatlarının TİB kayıtlarının silinmesine karşı tedbir kararı konulması talebini kabul etti.Duruşmada söz alan polisin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel, iddianamede cinayetin azmettiricisi olarak göründüğünü hatırlatarak "evet ben azmettiriciyim. Çünkü polisi, cinayeti engellesin diye azmettirdim. Ben yardım ve yataklık yaptım, çünkü bu kişileri vazgeçirmek için yardım ettim" dedi.Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2012 tarihine bıraktı.Öte yandan duruşma öncesinde, Beşiktaş'taki Barbaros Parkı'nda toplanan 'Hrant'ın arkadaşları', adliye binasına kadar yürüdü.Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu grup adına basın açıklamasını okuyan sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, ''5 yıldır burada biriken anılardır, acıladır ve tükenmez sabrımızdır. 5 değil 95 yıl geçse de bu sabrı besleyen öfkemiz, adalet inancımızdır'' dedi.''Yüz bin vicdan sahibinin, elleri üstünde taşıdığı arkadaşlarının son yolculuğunun, bu ülkenin çürümüş adalet duygusunu gömmek için olduğunu'' söyleyen Kaya, ''23 duruşmadır sabrımızı sınıyorsunuz. İnkar ettiğiniz adaleti yerine getirme sorumluluğunuz, geleceğe barış dolu, umut dolu bakabilmemizin önündeki tek engeldir'' dedi.Gruptakiler, basın açıklamasının ardından duruşma bitimine kadar bekleyişlerini sürdürdü.