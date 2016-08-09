Dink davasında savunma yapan istihbaratçı: Eldeki bilgilere rağmen maalesef cinayet engellenemedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili davanın 8. duruşması ikinci gününde devam ediyor. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma Dink ailesi avukatlarının, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri Ercan Demir'e yönelttiği sorularla devam ediyor. Demir, “Elimizdeki bilgilere rağmen cinayet maalesef engellenememiştir” dedi.

Demir, dün mahkemede yaptığı savunmada,, "Emniyetin iç kavgasına dönüştü bu iş. Tarla meselesine döndü bu iş. Müdahil avukatlarından özür diliyorum ama kimsenin katil matil aradığı yok" demişti.

“Müfettiş Şükrü Yıldız’dı”

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Demir’e, polis muhbiri olarak çalıştırılan Erhan Tuncel’in, Yasin Hayal arasında irtibat olduğuna dair yazılan istihbarat raporlarını sordu. Demir, raporlardan bilgisi olmadığını söyledi.

Cinayetten sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğüne gelerek inceleme yapan müfettişlere Dink cinayetiyle ilgili 15 klasör sunulduğunu, ancak müfettişin bunları incelemediğine ilişkin iddiaları yanıtlayan Demir, söz konusu müfettişin Şükrü Yıldız olduğunu söyledi. Yıldız, davada sanık olarak yargılananlar arasında.

“Engin Dinç’e sorarsınız”

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Engin Dinç’in, polis muhbiri olan Erhan Tuncel’le emniyette yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Demir, görüşmenin usullere aykırı olduğunu, görüşmeden sonra rapor tutulması gerektiğini belirterek “Engin Dinç’in kendisine sorarsınız” dedi.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Dink’in “Türklüğe hakaretten” ceza aldığı Dink’e dönük tehditlerin giderek ağırlaştığı dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde, bu durumun değerlendirilip değerlendirilmediğini sorması üzerine Demir, şu cevabı verdi:

“Teknik takip yapmışız, görüşmeler yapmışız, dinleme yapmışız. Yeni gelişme var mı diye sormuşuz. İstanbul’la görüşmüşüz. Belirttiğiniz atmosfer İstanbul’da yaşanıyor. Dink konusu sürekli konuşulan bir konuydu. Eldeki Dink cinayeti tasarısı bilgilerine rağmen bu cinayet maalesef engellenememiştir.”

“Jandarma görüşmesini hatırlamıyor”

Avukat Bakırcıoğlu, Ercan Demir’e telefon kayıtlarında Trabzon Jandarma İstihbarat Görevlisi Metin Yıldız’la iki kez telefon görüşmesi yaptığını sorması üzerine Demir, “Hatırlamıyorum” dedi. Metin Yıldız, Dink cinayetinde devam eden soruşturma kapsamında darbe girişimi sonrası gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Duruşmanın ikinci gününe, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve tutuksuz sanıklar Celalettin Cerrah, Reşat Altay, Ahmet İlhan Güler, Ercan Demir, Mehmet Ayhan, Faruk Sarı, Onur Karakaya, Özkan Mumcu ve Erhan Tuncel katıldı.

Ayrıca Tamer Bülent Demirel, Osman Gülbel, Ali Poyraz, Ogün Samast ve Yasin Hayal SEGBiS aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Muhittin Zenit de duruşmaya SEGBiS aracılığıyla görüntülü olarak katılıyor.

Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Bahri Belen, Sebu Alsangil, İnci İşbulur, Ayşenur Demirkale ve sanıkların avukatları katıldı.

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