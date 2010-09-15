-DİNK DAVASINDA REDDİ HAKİME RET TRABZON (A.A) - 15.09.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında ''görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan açılan davada, sanık avukatı Ali Sürmen'in reddi hakim talebi reddedildi. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Albay Ali Öz'ün de yer aldığı 8 tutuksuz sanık katılmadı. Sanık avukatları Ali Sürmen, Sinan Barut ve Nurhayat Bayraktar ile Dink ailesi avukatları Engin Cinmen, İsmail Cem Halavut ve Hakan Bakırcıoğlu, duruşmada hazır bulundu. İzinli olması nedeniyle bir önceki duruşmaya katılamayan Hakim Şevki Uluçam, hakim değişikliği nedeniyle eski tutanakları okudu. Uluçam, bir önceki duruşmada sanık Albay Ali Öz'ün avukatı Ali Sürmen'in reddi hakim isteminde bulunduğunu, dosyanın gönderilmesinin ardından bu talebi inceleyen Trabzon 1 Asliye Ceza Mahkemesinin talebi kabul etmediğini belirtti. Hakim Uluçam, söz konusu karara ilişkin evrakın da mahkemeye henüz gelmediğini söyledi. Ali Sürmen, reddi hakim talebinin reddedildiğine ilişkin kararı aldıklarını, itiraz haklarını kullanacaklarını ifade etti. Hakim Şevki Uluçam, Sürmen'in reddi hakim talebine itiraz hakkının bulunduğunu dile getirerek, reddi hakim talebine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. -AİHM'NİN DİNK KARARI- Dink ailesi avukatlarından Engin Cinmen, çıkışta gazetecilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Hrant Dink'in ailesinin yaptığı başvuruda Türkiye'yi suçlu bularak tazminata mahkum ettiğini, bundan sonraki duruşmalarda AİHM kararını öne çıkaracak bir savunma yapıp yapmayacaklarını sorması üzerine, ''Tabii o süreçte yapacağız, ama AİHM kararlarının, anayasanın 90. maddesine göre ulusal hukukun da üzerinde bağlayıcılığı var. Dolayısıyla bütün yargı mercileri AİHM'nin kararlarını dikkate almak zorundadır'' dedi. AİHM'nin söz konusu kararının Trabzon'daki Hrant Dink davasının kararını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Cinmen, ''Bütün yargı mercilerinin kararını etkileyebilir. AİHM kararı, Hrant Dink davasını yeni bir aşamaya soktu. Bugüne kadar yargı önüne çıkarılamayan bu işten sorumlu emniyet görevlilerinin de bu karar çerçevesinde artık yargılanabilmesi lazım'' diye konuştu.