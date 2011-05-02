-DİNK DAVASINDA MEDYAYA SUÇLAMA İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink ile ilgili davada dosyası ayrılan tutuklu sanık Ogün Samast'ın yargılandığı davada söz alan Hrant Dink ailesinin avukatı Fehriye Çetin, ''Hrant Dink cinayetinde, onu hedef haline getiren ve bir nefret nesnesi olarak sunan sürecin en önemli parçalarından biri medyadır'' dedi. Sirkeci'deki İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, Tunç Erden Yakan'ın sadece hazırlıkta ifadesinin alındığını ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada ifadesinin alınmadığını belirterek, Yakan'ın görgü tanığı olarak önemli ayrıntılar verdiğini bu nedenle ifadesinin alınmasını talep etti. Avukat Çetin, Samast'ın önceki celsedeki beyanlarıyla ilgili konuşmak istediğini ve Hrant Dink cinayetinin öncesinin olduğunu ifade ederek Agos gazetesinde 6 Şubat 2004 tarihinde yer alan Sabiha Gökçen ile ilgili haber ve daha sonra bu habere verilen tepkiyle yazılan haberler ve gelişen olayları özetledi. ''Hrant Dink cinayetinde, onu hedef haline getiren ve bir nefret nesnesi olarak sunan sürecin en önemli parçalarından biri medyadır'' diyen avukat Çetin, bu bakımdan Samast'ın önceki duruşmada okuduğu mektupta, Hrant Dink'in tek merkezden yönetilen ve planlı bir organizasyon tarafından öldürüldüğü gerçeğinin sadece bir yanına işaret ettiğini söyledi. Samast'ın önceki duruşmada yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlatacağını ifade ederek, mektubu okumaya başladığını dile getiren Çetin, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için bu bilgi ve beyanların ötesinde beyanlara ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, Samast'a anlatacağı her türlü ayrıntının çok büyük önem taşıdığı uyarısıyla birkaç soru sormak istediğini kaydetti. -SAMAST: ''ÇIKARLARI İÇİN BENİ KULLANMIŞLAR''- Bunun üzerine söz alan ''suça sürüklenen çocuk'' Ogün Samast, müdahil avukatların kendisine soracağı hiçbir soruya cevap vermek istemediğini belirterek, bundan sonra savunmasını yapmak dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi. Avukat Çetin'in ısrarı üzerine Samast, ''Cevap vermeyeceğim. Şimdiye kadar verdiğim ifadelerde beni yanılttılar. 'Ceza verilmesini istemiyoruz' dediler. Zaman geçtikçe anladım ki hepsi yalanmış, çıkarları için beni kullanmışlar'' dedi. Samast'ın avukatı Levent Yıldırım da söz alarak, müdahil vekillerinin Hrant Dink'in öldürülmesi aşamasına kadar gelinen süreçte, medyanın ve bir kısım kişi ve kurumların da sorumluğu olduğu görüşlerine aynen katıldığını ifade etti. Avukat Yıldırım, ilgili kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ederek, müvekkili Samast'ın tutukluluk durumuna son verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Samast'a yöneltilen suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, suçun yasal üst sınırının dikkate alınması ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.