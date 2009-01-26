Dink davasında 'maaş' kavgası

‘İstanbul’dan çıkışım tesadüf’

'Maaşı sen alıyorsun, sıkıntıyı ben çekiyorum'



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edildi. Duruşmaya, hakkında daha sonra dava açılan ve dosyası bu davayla birleştirilen Osman Hayal, ilk kez katıldı. Davanın tutuklu sanıklarından Yasin Hayal'in ağabeyi olan Osman Hayal, duruşmada yapılan sorgusunda, ''Benim cinayetle hiçbir alakam yok'' dedi.Sadece cinayet tarihinde İstanbul'da olduğunu ve başka bir şey bilmediğini anlatan Hayal, daha önce tanık olarak verdiği ifadelerinin doğru olduğunu kaydetti.Mahkeme Başkanı tarafından emniyet ve savcılıktaki ifadeleri hatırlatılan Hayal, ''Cinayetten bir saat sonra İstanbul'dan çıkışım tamamen tesadüftür'' dedi.Mahkeme Başkanının ''Sorusu olan var mı?'' diye sorması üzerine söz alan müdahil avukatı Arzu Becerik, Osman Hayal'in cinayetle ilgili verdiği ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu söyledi.Yasin Hayal'in cinayeti kabul ettiğini belirten Becerik, Osman Hayal'e cinayeti duyup duymadığını sordu.Bunun üzerine Hayal, ''Kesinlikle duymadım. Kardeşim de yargılanma sürecinde... Artık bakacağız. Onun cinayetle bir rolü olabilir, ama tam olarak belli değil'' dedi.Bu sırada Osman Hayal'in avukatı olacağını ve vekaletini daha sonra mahkemeye sunacağını belirten Yasin Hayal'in avukatı Fuat Turgut, avukat Becerik'in, Osman Hayal'e Yasin Hayal'le ilgili sorular yöneltmesine itiraz etti.Avukat Becerik'in, ''Yasin Hayal'in McDonald's'ı bombaladıktan sonra evinde yakalandığı Hüseyin Özçiçek'i tanıyıp tanımadığını'' sorduğu Osman Hayal, ''İyi tanırım. Trabzon'dan arkadaşım. Görüşüyorduk'' dedi.Becerik, ''Yasin Hayal, bombalamadan sonra neden sizin arkadaşınız olan Özçiçek'in evine geldi?'' diye sorduğu Osman Hayal, ''Bilemiyorum. Onun evine gelmiş. Çocukluğumuzdan beri tanıdığımız içindir'' şeklinde cevap verdi.Osman Hayal, ayrıca Yasin Hayal'i McDonald's'ın bombalamasından sonra Hüseyin Özçiçek'in evinde gördüğünü ve kendisini teslim etmek istediğini, ancak Yasin Hayal'in ayağından yaralı olması nedeniyle birkaç gün geçmesini beklediğini söyledi.Hayal, Hüseyin Özçeçik'in kendisini arayarak, ''Kardeşin burada'' dediğini de ifade etti.Osman Hayal'in ''Kardeşim komploya kurban gitti. Her şey Erhan Tuncel'i tanımasıyla oldu'' demesi üzerine Erhan Tuncel araya girerek, ''Benimle ne alakası var'' diye müdahale etti.Mahkeme Başkanı'nın uyarılarına rağmen tutuklu sanık Yasin Hayal de söze karışarak Erhan Tuncel'e yönelik ''Parayı sen alıyorsun, maaş alıyorsun, sıkıntıyı ben çekiyorum'' dedi.Yasin Hayal, daha sonra da önünde oturan Erhan Tuncel'i yumrukladı. Bu sırada küfürleşmeler de oldu.Yasin Hayal, Mahkeme Başkanı'nın talebi doğrultusunda görevliler tarafından salondan çıkartıldı.