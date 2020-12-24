Dink davasında savunma yapan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü: 'Ses getirecek eylem' olayı hafifletecek bir ifade değildir

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada mütalaaya karşı savunmalarla devam edildi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç yaptığı savunmada “Ses getirecek eylem istihbarat alanında kullanılan bir tabirdir. Olayı hafifletecek bir ifade değildir. Suçlamaları reddediyorum” dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanıklar Engin Dinç, Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır, Mikdat Özbek, Musa Yıldırım, Hasan Durmuşoğlu ve Eyüp Temel katıldı. Tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Beraatini istedi

Duruşmada ilk olarak cinayet öncesi dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan sonrasında İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanan Engin Dinç mütalaaya karşı savunma yaptı. Dinç, Yasin Hayal ile ilgili gelen bilgileri rapora geçip ilgili yerlere ilettiğini söyleyerek, “Ses getirecek eylem istihbarat alanında kullanılan bir tabirdir. Olayı hafifletecek bir ifade değildir. Suçlamaları reddediyorum” dedi. Diğer sanıklar da savunmalarında beraatlerini istedi.

3 sanık yurtdışına kaçacaktı

Alınan beyanın ardından mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan Ecevit Emir, Ali Öz ve Emre Cingöz hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yazı gönderildiğini ve yurtdışına kaçmak için Gürcistan'da bazı şahıslarla irtibat kurarak çalışma yaptıklarına yönelik tespitlerin olduğunu söyledi. Bunun üzerine salonda bulunan sanık Emre Cingöz, “Öyle bir şey yok. Ben ailemle yaşıyorum. İşimde gücümdeyim” dedi.

Ara karar verildi

Alınan savunma ve taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ecevit Emir ve Ali Öz'e yurtdışına yasal olmayan yollardan kaçma girişiminde bulunmaları sebebiyle ev hapsi verilmesine karar verdi. Sanık Emre Cingöz'e ise İstanbul il sınırlarını terketmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkeme sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.