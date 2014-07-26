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Dink davasında kamu görevlilerine soruşturma izni

Hrant Dink'in ailesinin HSYK'ya başvurusu üzerine Dink'in öldürülmesinde sorumlulukları olan emniyet görevlilerine soruşturma izni çıktı

26 Temmuz 2014 18:46

Hrant Dink’in ailesinin HSYK’ya başvurusu üzerine, Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulukları olduğu iddia edilen emniyet görevlilerine soruşturma izni çıktı.

Agos'ta yer alan habere göre o dönem Trabzon’da görev yapan ve Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulukları olduğu iddia edilen, Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri ve polis memurları hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tarafından Trabzon Valiliği İl İdare Kurulu’ndan istenilen soruşturma iznine red cevabı gelmişti.

AİHM’ne yaptıkları başvuru sonucunda “Hrant Dink’in ölümünde asli mercilerce etkin soruşturma yapılmadığı” gerekçesiyle tazminat elde eden Dink ailesinin avukatları bu karar sonrasında tekrar Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. İlgili kanunda yapılan değişiklik gereği tekrar açılan dosya da soruşturma izni bu kez HSYK’dan talep edildi.

HSYK 3. Dairesi’nin yaptığı inceleme sonucunda Hrant Dink’in ölümünde göevlerini ihmal ettikleri iddia edilen,  Ramazan Akyürek, Reşat Altay, Engin Dinç, Faruk Sarı, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan hakkında soruşturma izni verilerek dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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