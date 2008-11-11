Dink davasında iki askere daha soruşturma

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri olduğu iddiasıyla iki jandarma görevlisi hakkında açılan davada tanık olarak dinlenen bir astsubay ile bir uzman çavuş hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.



Dink'in öldürülmesinde istihbarat yönünden ihmalleri olduğu iddiasıyla, jandarma astsubay O.Ş. ile jandarma uzman çavuş V.Ş. hakkında açılan ve Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenen jandarma astsubay H.Y. ve uzman çavuş H.Ö.Ü'nün ifadeleri üzerine, Dink'in avukatları, bu kişiler hakkında soruşturma açılması için Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, başvuruyu kabul ederek, daha önce haklarında müfettişlerce soruşturma izni istenmeyen H.Y. ile H.Ö.Ü. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, önümüzdeki günlerde, astsubay H.Y. ile uzman çavuş H.Ö.Ü'nün ifadelerini alarak, haklarında dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Hrant Dink cinayetinde ihmalleri olduğu iddiasıyla jandarma astsubay O.Ş. ile uzman çavuş V.Ş. hakkında, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Trabzon İl İdare Kurulu, sanıklar O.Ş. ve V.Ş'nin mahkemedeki ifadelerinin ardından, müfettişlerin isteği doğrultusunda, dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Albay A.Ö, İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı M.Y. hakkında istihbaratı gizlemek ve işlem yapmamak, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi için talimat vermek suçlarından, İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli astsubay G.G, uzman çavuş Ö.A, astsubay O.Ş. ve uzman çavuş V.Ş. hakkında da sonradan belge tanzim etmek suçundan soruşturma açılmasına izin vermişti.

Böylece, Hrant Dink cinayetine ilişkin hakkında dava açılan ve soruşturma izni verilen jandarma görevlisi sayısı 8'e çıkmış oldu.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma iznine yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesince reddedilen Albay A.Ö. ile İl İdare Kurulunca soruşturma izni verilen diğer görevlilerin ifadelerini aldıktan sonra, haklarında dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Dink ailesi avukatlarından Ergin Cinmen, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının bu kişiler hakkında dava açmasını beklediklerini ifade ederek, Trabzon'daki davaların, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava ile birleştirilmesini beklediklerini söyledi.