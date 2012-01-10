Dink davasında her şeyi değiştirecek TİB kayıtları

T24 - Hrant Dink davasında mahkemeye ulaşan Telekomünikasyon İletişim Dairesi (TİB) kayıtlarında 5 kişinin sanıklarla irtibatlı olduğu iddia edildi. Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, “Olay günü bölgede bulunan 5 kişinin veya numaranın sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğu ve olay gününden önce değişik tarihlerde değişik kereler görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştır" dedi.







Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın 24. duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Erhan Tuncel cezaevinden getirildi. Hayal ve Tuincel, hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye alındı.



radikal.com.tr'de Selahattin Günday imzalı habere göre, duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, “TİB tarafından gönderilen 6 bin 235 görüşme ve 9 bin 300 numaranın yer aldığı kayıtlarda, mahkemenizde yargılanmakta olan sanıklarla irtibatlı herhangi bir kişinin olmadığı bilgisi doğru değildir" dedi. Bu kayıtlarda bulunan kimi telefon numaraları ile dosya sanıklarının doğrudan irtibatının tespit edildiğini vurgulayan Çetin, “Dosyamız sanıklarından Mustafa Öztürk ve Sahil Hacısalihoğlu ile doğrudan irtibatlı olan ve çok sayıda görüşme yaptığı tespit edilen numaraların olay günü ve saatinde olay yerinde olduğu, olay günü bazı görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir" diye konuştu.







Çetin, “Olay günü bölgede bulunan 5 kişinin veya numaranın sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğu ve olay gününden önce değişik tarihlerde değişik kereler görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştır" dedi.





'HRANT'IN ARKADAŞLARI' adliyeye yürüdü



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın 24. duruşması başladı. Duruşma öncesi Beşiktaş Meydanı'nda toplanan “Hrant'ın Arkadaşları" grubu adliye önüne yürüdü.





'Öldür diyenler yargılansın'



Duruşma öncesi Beşiktaş Meydanı'nda toplanan aralarında Dink'in eşi Rakel, BDP milletvekili Sebahat Tuncel, Profesör Gencay Gürsoy, İşadamı Osman Kavala, gazeteci Oral Çalışlar'ın bulunduğu 200 kişi buradan 'Hrant için adalet için', 'Affetmeyeceğiz" yazılı pankart ve dövizlerle adliyeye yürüdü.



“Cemil Çiçek, Celalettin Cerrah, Muammer Güler, öldür diyenler yargılansın"sloganları atarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önüne gelen grup burada bir basın açıklaması yaptı.



Her duruşma öncesi “Hrant'ın Arkadaşları" grubundan farklı bir ismin yaptığı açıklamayı bu kez, T24 yazarı Aydın Engin yaptı.



HRANT'IN ARKADAŞLARI'nın yaptığı çağrının tam metni



Grup yapılan açıklamanın ardından duruşma bitimine kadar nöbette olacaklarını söyleyerek beklemeye başladı.





