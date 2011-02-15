Dink davasında hakkında 'takipsizlik' kararı verilenler tekrar incelenecek

T24 - Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Rize Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda, Hrant Dink cinayetine ilişkin, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki bazı görevliler hakkında daha önce yürüttüğü ve “takipsizlik kararı” verdiği soruşturmanın genişletilmesi kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’na talimat vermişti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki bazı görevliler hakkında daha önce yürüttüğü ve “takipsizlik” kararı verdiği soruşturmanın, Rize Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda genişletilmesine karar verdi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinin, Hrant Dink'in İstanbul'da öldürülmesinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma görevlilerinin olayda herhangi bir ihmalleri olup olmadığı konusundaki soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce verilen “kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararın kaldırılmasını isteyen Dink ailesinin talebini kabul eden mahkemelerinin bu kararını, usul yönündeki eksiklikleri gerekçe göstererek kendilerine iade eden Başsavcılığın itirazını reddetmesine ilişkin kararı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararının ardından dosyayı yeniden inceleyen Başsavcılık, soruşturmanın genişletilmesini isteyen söz konusu mahkemenin kendilerinden istediği işlemleri yerine getirme kararı aldı.

Başsavcılık, buna göre soruşturmayı genişleterek tanık Emin Arslan'ın ifadesinin ayrıntılı bir şekilde tespitini yapıp ifadesinde isimleri geçen Levent Yarımel ile eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın ayrıntılı beyanlarını alabilecek.

Mahkemenin istediği bu işlemleri yerine getirecek olan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından, soruşturmada daha önce verdikleri “takipsizlik” kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar verilmesi için dosyayı yeniden Rize Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.



Soruşturma eski esas numarası üzerinden yürütülecek



Başsavcılık yetkilileri, Trabzon'da, Dink cinayetine ilişkin yeni bir soruşturma açılmadığını belirterek, kendilerince daha önceden açılan ve “takipsizlik kararı” verilen soruşturmanın esas numarası üzerinden Rize Ağır Ceza Mahkemesinin istediği işlemleri yerine getireceklerine işaret ettiler.

Yetkililer, bu çerçevede gerekli işlemleri başlattıklarını anlatarak, daha önce verdikleri “kovuşturmaya yer olmadığına dair” kararlarına itiraz eden Dink ailesinin talebini kabul eden, ancak “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı” konusunda bir karar vermeyen Rize Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararına Yargıtay nezdinde bir itirazda bulunmayacaklarını kaydettiler.



Olayın geçmişi



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007'de, Dink cinayetine ilişkin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün bazı görevlileri hakkında açtığı soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vermişti. Dink ailesinin avukatlarının bu karara yaptığı itirazın reddine karar veren Rize Ağır Ceza Mahkemesinin kararı söz konusu dönemde kesinleşmişti.

Ayrıca, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde, “görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma”, sadece Albay Ali Öz hakkında ise Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde “görevi ihmal” suçundan dava açılmıştı.

Dink ailesi, geçen yıl Trabzon'a en yakın Ağır Ceza Mahkemesi olması sebebiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği bir başka dilekçede, Cumhuriyet Savcılığının Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında verdiği “takipsizlik” kararının, şüpheliler hakkında ortaya çıkan olguların araştırılmadan verildiği savunularak, kararın kaldırılması istenmişti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ise emniyet ve jandarma görevlileri hakkında sonradan ortaya konulan yeni iddia, isnat ve delil bulunmadığını ve ileri sürülen hususların soruşturma evrakı içinde incelenip değerlendirildiğini belirterek, aynı konuda mükerrer soruşturma yapılamayacağından “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.

Dink ailesinin itirazını değerlendiren Rize Ağır Ceza Mahkemesi kararında, her ne kadar Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki soruşturmada “takipsizlik kararı” verilmiş ise de bu karara yapılan itiraz dilekçesinde kamu davası açılmasını gerektirecek olay ve delillerin belirtilebileceğini kaydetmiş, kararında, Dink ailesinin sunduğu itiraz dilekçesi ve eklerinde ismi geçen tanık Emin Arslan'ın ifadesinin ayrıntılı bir şekilde tespiti ve Arslan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/972 sayılı soruşturma dosyasına verdiği ifadenin onaylı örneğinin getirilmesini ve ifadesinde isimleri geçen Levent Yarımel ile Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın ayrıntılı beyanlarının alınması gerektiğini belirmişti.

Ayrıca, TBMM İnsan Hakları Komisyonunca Hrant Dink cinayetine yönelik alınan ifadeler ve raporun tespit edilip ilgili kişilerin gerekirse yeniden dinlenilmeleri ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken daha önce yapılan bazı işlemlerden bahsedilerek “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesinin uygun görülmediğini belirten heyet, soruşturmanın genişletilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Mahkeme heyeti, bu nedenlerle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının “kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararına Dink ailesince yapılan itirazın kabulüne karar vererek, soruşturmanın genişletilmesine ve işin niteliği gereği eksik ve araştırılması gereken hususların soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Savcısınca yerine getirilmesine karar vermişti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararı usul yönündeki eksiklikleri gerekçe göstererek Rize Ağır Ceza Mahkemesine iade etmişti.

Dosyayı yeniden değerlendiren Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Genel Kurulunun 2007/247 esas, 2007/257 karar sayılı kararına atıfla soruşturma aşamasında birtakım eksiklerin tamamlanmadığının tespit edilmesi halinde soruşturma evresinin Cumhuriyet Savcısınca tamamlanması gerektiğini belirtmişti.

Aksi durumun kabulü halinde soruşturma safhasının asıl yetkili Cumhuriyet Savcısı varken istisnai yetkili olan Sulh Ceza Hakiminin soruşturma yapması sonucunda ulaşılacak durumun yeni CMK'nın getirdiği sistem ve yasanın amacına aykırılık oluşturacağını ifade eden Rize Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısının soruşturmanın genişletilmesi işlemini yapmasına engel yasal bir düzenleme bulunmadığını, bu nedenle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin reddedilmesine karar vererek dosyayı yeniden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.





