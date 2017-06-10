Dink davasında Fethullah Gülen hakkında tutuklama kararı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana ile birleştirilen 28’i tutuklu 50 sanıklı üçüncü iddianamenin sanıkları Fetullah Gülen ve Niyazi Malkoç hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ara kararında, jandarma görevlilerinin ağırlıkta bulunduğu üçüncü iddianamenin sanıkları gazeteci Adem Yavuzarslan, kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, ihraç edilen savcı Zekeriya Öz, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Ercan ve Metin Canbay içi yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Fetullah Gülen ile Niyazi Malkoç’un haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulundukları ve bu nedenle kendilerine ulaşılamadığından gıyaben tutuklanmalarına karar verdi. (İSTANBUL/DHA)