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Dink davasında Ergenekon izi İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 18:30

-Dink davasında Ergenekon izi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki görüşte, ''Cinayetin, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde Ergenekon Terör Örgütünün Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğunun değerlendirildiğine'' yer verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından mahkemeye yazılı olarak sunulan mütalaada, Hrant Dink cinayeti ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında elde edilen belge, bilgi ve delillerin değerlendirildiği bildirildi. Mütalaada, ''Dink cinayeti eyleminin, Mc Donalds'ın bombalanmasının ve diğer eylemlerinin salt milliyetçilik duyguları kabaran gençler tarafından işlenmesinin ötesinde, iştirak halinde ve süreklilik içerisinde çalışan, gizlilik kuralları ve örgütsel hiyerarşiye azami özen gösteren Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde, Ergenekon Terör Örgütünün, Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğu değerlendirilmektedir'' denildi.

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