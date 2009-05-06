Dink davasında askerlerin dosyaları birleşti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde, görevi ihmal iddiasıyla 2 jandarma görevlisinin yargılandığı dava ile bu sanıklar ve dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında açılan dava birleştirildi.



Davanın Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan astsubay Okan Şimşek ile uzman çavuşlar Hacı Ömer Ünalır, Hüseyin Yılmaz ve Veysel Şahin katıldı. Dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız, aynı birimde görevli astsubaylar Gazi Günay ve Önder Araz ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada hakim, astsubay Okan Şimşek ile uzman çavuş Veysel Şahin'in yargılandığı "görevi ihmal" davası ile Okan Şimşek, Veysel Şahin, Ali Öz, Hüseyin Yılmaz, Önder Araz, Metin Yıldız, Hacı Ömer Ünalır ve Gazi Günay hakkında, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açılan dava arasında irtibat bulunduğunu kaydetti.



Bu nedenle, mahkemelerinin her iki davanın birleştirilmesine karar verdiğini bildiren hakim, birleştirilen davaların iddianamesinde sanıklara "Görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasının yöneltildiğini açıkladı.



Dink ailesi avukatlarından Bahri Bayram Belen, söz alarak, birleştirilen iddianamede, sanıkların Dink'in ölümünden önce bilgi almalarına rağmen cinayet sonrası istihbarat aldıklarını göstermek için "Haber Kayıt ve Bildirim Formu" ile "Görev sonuç raporu"nda sahtecilik yaptığının anlatıldığını, ancak bunun iddianamede suç isnadı olarak yer almadığını savundu.



Belen, bu nedenle iddianamede eksiklik olduğunu ve sanıklara "sahtecilik" suçunun da yöneltilmesi gerektiğini belirterek, iddianamenin düzeltilmesi için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep etti.

Mahkeme ise avukatın talebini yerinden görmeyerek reddetti.





Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, tutuklu yargılanan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci, Hayal'in, Dink'i öldürme planı yaptığı, bu amaçla silah temin etmesi için kendisine para verdiği, bu durumu jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıdığı kişilere aktardığını iddia etmişti.



Müfettiş raporlarında, Coşkun İğci'nin bilgi verdiği görevlilerin, Jandarma Astsubay Okan Şimşek ile Jandarma Uzman Çavuş Vevysel Şahin olduğu öne sürülmüş, Trabzon Valiliği İl İdare Kurulundan bu iki görevli hakkında, "Dink'in öldürüleceğini haber almalarına rağmen görevlerinin gereğini yerine getirmedikleri" gerekçesiyle soruşturma izni istenmişti.



Soruşturma izni verilmesi üzerine Şimşek ve Şahin hakkında, görevi ihmal suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Mahkemede ifade veren sanıklar, istihbarat bilgisini dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'e ilettiklerini, onun konuyu kapattığını öne sürmüşlerdi.

Sanıkların ifadeleri üzerine dönemin Trabzon İl Jandarma Komutan Albay Ali Öz, İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız, aynı birimde görevli astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yıldız ile uzman çavuşlar Önder Araz ve Hacı Ömer Ünalır hakkında da soruşturma izni verilmişti.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, ilk davanın sanıkları Okan Şimşek ve Veysel Şahin ile Albay Öz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan yeni bir dava açılmıştı. Bu davaya bakma görevi de yine 2. Sulh Ceza Mahkemesine verilmişti.

Mahkeme tarafından, birleştirilen her iki davanın iddianamesinde, aralarında Albay Ali Öz'ün de yer aldığı 8 sanık hakkında, "Görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor. (aa)