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Dink davasına yasak geldi!

Mahkeme Başkanı, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

24 Ekim 2009 03:00

Hrant Dink cinayetinde dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, “Görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan açılan davaya, Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkemenin Pelitli bölgesinde olay öncesi kayıtlı haber elemanlarının kim olduğuna ilişkin sorusuna Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen yanıtta “haber elemanlarının isim listelerinin açıklanması durumunda hayati tehlikeleri olabilir” denildi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, jandarma istihbarat elemanlarının isimlerinin açıklanmasının, kamu güvenliğini zedeleyeceği ve istihbarat elemanlarının hayatını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, yapılan görüşmede, mahkemeye, Pelitli’de görev yaptıkları bildirilen ve 3’ü halen görevde olan 6 jandarma istihbarat elemanının, kapalı duruşmada dinlenmesine, ayrıca yayın yasağı konulmasına karar verildiği öğrenildi.

Akyürek talebine ret

Duruşmada ayrıca, Dink avukatları, dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ile Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in de dinlenmesi talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma, Pelitli’de görevli jandarma istihbarat elemanlarının dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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