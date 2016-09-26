Dink davasına bugün devam edilecek

Dink cinayeti davasının dünkü duruşması, Trabzon İstihbarat Müdürlüğü görevlisi Ayhan’ın çapraz sorgusunun ardından sona erdi. Duruşmaya, bugün polis Onur Karakaya’nın sorgusu ile devam edilecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin 2’si tutuklu 35 sanıklı davanın 12. duruşması, verilen aranın ardından Trabzon İstihbarat Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan’ın çapraz sorgusunun ardından sona erdi.

Duruşmada dün, mahkeme eski Mülkiye müfettişleri Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılıç hakkında talep edilen kovuşturmanın durdurulması talebini reddetti.

Duruşmada mahkeme heyetinin sorularının ardından avukat Hakan Bakırcıoğlu, sanık Ayhan’a sorular yöneltti.

“İstedik ama getirmedi”

Bakırcıoğlu’nun “Faruk Sarı Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne atandığında Hrant Dink cinayetine ilişkin bilgi bulguları aktardınız mı” şeklindeki sorusuna Ayhan “Hayır” yanıtı verdi.

Sanık Engin Dinç’in “Yasin Hayal’in 24 saat takip edildi mi?” şeklindeki beyanına ilişkin soruya Ayhan, “Zaman zaman yapılıyordu” dedi. “Muhammet Çağrı’ya neden ‘çağrı’ diyordunuz?” şeklindeki soruya Ayhan, “Muhittin o şekilde tanıştırdı” cevabı verdi.

“Muhittin Zenit Muhammed Kırbaç’ı sizinle tanıştırmasının nedeni Yasil Hayal’i tanımasıydı. Bu konuda size hiç bilgi vermedi mi?” şeklindeki soruya, Ayhan, “Bu konuda hiç bilgi getirmedi” dedi.

“Muhammed Kırbaç’tan Yasin’in faaliyetlerine dair bilgi getirmesini istediniz mi?” şeklindeki soruya da Ayhan, “İstedik ama getirmedi” şeklinde yanıt verdi.

Ayhan, “Hrant Dink cinayetine dair şüphelilere operasyon yapılsın önerisi yaptınız mı?” şeklindeki soruya ise “Hayır” dedi. “Trabzon Jandarma görevlileriyle ortak bir çalışma önerdiniz mi? şeklindeki soruya Ayhan, “Olmadı böyle bir girişim” diyerek, aynı çalışmanın MİT ile de yapılmadığını söyledi.

“Genelgeyi hatırlamıyorum”

“Yasin Hayal’in telefonu bir süre takibe alınmamış. Bu süreç Erhan Tuncel’in sizinle çalıştığı dönemdi. Neden takibe alınmadı?” sorusuna ise Ayhan, “Bazen bu takip yapılmıyor” dedi. “Yasin Hayal’in telefon kullanmaması sizde de şüphe uyandırmadı mı” sorusuna da Ayhan, “Yok oluşturmadı” yanıtı verdi.

“İstihbarat şube müdürlüğünden genel genelge ile Hrant Dink’in öldürüleceğini biliyordunuz. Bu genelgeden sonra özel bir çalışma yaptınız mı?” şeklindeki soruya da Ayhan, “Özel bir çalışma yapmadık” cevabı verdi.

“15 Şubat 2006’da Dink’in ne pahasına olursa olsun öldürüleceği raporlanmış. Dink aleyhinde linç kampanya yükselince tehdit yakınlaşmadı mı?” şeklinde ki soruyu ise Ayhan, “Genelgeyi hatırlamıyorum” diye yanıtladı.

Ayhan, kendisi tarafından hazırlanan raporda yer alan “Engin” isimli kişiyi de tanımadığını söyledi. “Hayal’de orada. Hepsi takip altında kişiler, bu hazırlıktan bilginiz oldu mu?” şeklindeki soruya Ayhan, “Hayır olmadı” dedi.

Bakırcıoğlu’nun sorduğu diğer bütün sorulara Ayhan, “Bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Bugün devam edecek

Soruların ardından duruşmaya bugün devam edilmek üzere ara verildi.

Bugünkü duruşma, Ayhan’ın ardından Trabzon İstihbarat Müdürlüğü’nden polis Onur Karakaya’nın sorgusu ile devam edilecek.