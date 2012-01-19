Dink davası savcısı: Örgüt de var, delil de var!..

T24

Savcı: Örgüt de var, delil de



'Sanığın unutulması dosyanın incelenmediğini gösterir'





'Olayın ciddiyeti gözardı edildi'



İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink suikastı davasında verilen kararı temyiz etti. Başsavcı Vekili Fikret Seçen, “İddianamemiz ve mütalaamız yönünde karar verilmesi için temyiz ettik" dedi. Mahkemenin hazırlayacağı gerekçeli kararı inceleyip gerekçeleriyle birlikte verilen kararı temyiz edeceklerini söyleyen Seçen, “İddianamemiz ve mütalaamız doğrultusunda karar verilmesi için temyiz edeceğiz" dedi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcısı Hikmet Usta yazdığı iki sayfalık itiraz dilekçesinde ise “20 yıla yaklaşan meslek hayatımda şimdiye kadar mahkemelerce verilen pek çok kararı temyiz ettim. Hakimler elbette verdiklerin kararlarında bağımsızdırlar. Etki altında kalmadan karar vermeleri gerekir. Ancak basına yansıyan mahkemeden yapılan ‘Örgüt var, delil yok’ açıklamasına karşı biz ‘Örgüt de var, delil de var’ hem de fazlasıyla var olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.Savcı Usta, dilekçesine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en önemli suikastlarından biri olan Hrant Dink suikastıyla ilgili duruşmalarda beyan ettiğimiz esas hakkındaki mütalaalarımızda, müdahiller tarafından verilen mütalaalarda, sanıklardan Erhan Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu’nun son savunmalarında ve dosya kapsamındaki pek çok delillere göre örgüt yapısı ispat edildiği, anlatıldığı ve kabul edildiği halde ve hatta sanık Erhan Tuncel’in son savunmalarında örgüt iddiasını inkar bile edememesine ve yine bu konuda dosya kapsamında pek çok delilin ortaya konulmasına rağmen, mahkemece bunların hepsi göz ardı edilerek, dosyadaki delilleri iyi incelemek suretiyle örgüt yapısının olmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermek suretiyle yasaya aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır."Sanıklardan Coşkun İğci hakkında hüküm kurulmamasına da değinen Savcı Usta, “Sanık Coşkun İğci hakkında beraat ya da mahkumiyet hükmü verilmesi dahi unutulmuş olduğu görülmektedir. Bu da dosyanın iyi incelenmemesinin en önemli delilidir. Halbuki Coşkun İğci’nin davanın her aşamasında ayrıntılı ifadeler verdiği, davanın taraflarınca duruşmalarda ifadelerine sürekli atıfta bulunulduğu bilinmektedir" ifadelerini kullandı.Usta, dilekçesine şöyle devam etti: “Ayrıca sanık Erhan Tuncel’in yardımcı istihbarat elemanı olarak aldığı görevi suistimal ederek cinayeti gizlediği ve güvenlik birimlerini yanıltarak cinayetin haber alınmasını engellediği, hem örgüt faaliyeti içinde yer aldığı, hem de cinayetin gerçekleşmesine aktif olarak katıldığı ve Yasin Hayal’i bu cinayeti gerçekleştirmesi konusunda siyasi bakımdan yönlendirdiği, maddi ve manevi her türlü desteği vermesine ve azmettirmesine rağmen suçunun sabit olmadığına karar verilmiş ve maalesef tahliyesine karar verilmiştir."Sanık Tuncel’e Mc Donalds’ın bombalanması olayı ile ilgili ceza verilmesine de atıf yapan Savcı Usta, “Sanıklar hakkında örgüt kurmak ve örgüt üyesi olmak suçundan beraat kararı verilmesine rağmen, örgüt eylemi olarak iddianamede yer alan Trabzon’daki Mc Donalds eylemi ile ilgili olarak, sanık Erhan Tuncel hakkındaki iddia bölünerek bombalama gibi bir eylemin vahameti ve ciddiyeti de göz ardı edilerek sanık hakkında sadece tehlikeli madde imal etme ve basit yaralama suçundan ceza verilmiştir" dedi.Mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının ardından, savcı Hikmet Usta’nın da uzun gerekçeli kararını yazacağı öğrenildi.