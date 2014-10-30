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Dink davası sanıkları, örgüt suçundan yeniden yargılanacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme Yargıtay 9. Dairesi'nin bozma kararına uyulması yönünde karar verdi

30 Ekim 2014 19:24

Michelle Demishevich

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın 9. duruşması İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya yargılanan 18 sanıktan katılan olmazken, Dink ailesinin avukatları hazır bulundu.

 

Ogün Samast davası ile birleştirildi

 

Mahkeme, Yargıtay 9. Dairesi'nin bozma kararına uyulması yönünde karar verdi. Dink ailesinin avukatı Bahri Belen, Dink cinayetine ilişkin dönemin İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün yargılandığı Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ve Ogün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davaların aralarında fiili ve hukuki irtibat olduğu gerekçesiyle ana davayla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme Ogün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyası ile suçun konusu nedeniyle bağlantı bulunduğu bu nedenle her iki dava dosyasının birleştirilerek sonuçta birlikte hüküm altına alınmalarının uygun olacağına hükmetti.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın birleştirme talebinin reddine karar verdi.

 

TÜBİTAK'tan rapor istendi

 

Mahkeme, Dink'in öldürülmesinden önce Ogün Samast'ın arkasından geldiği iddia edilen kişinin sanık Osman Hayal olup olmadığının tespiti için Hayal'in kartpostal ebatındaki fotoğraflarının çekilip güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte TUBİTAK'a gönderilmesine hazırlanacak raporun en geç duruşma gününe kadar mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

 

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