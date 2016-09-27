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Dink davası sanığı polis: Erhan Tuncel'le görüşmeye üslerimle beraber karar verdik

35 sanıklı Dink davası 27, 28, 29 ve 30 Eylül'de görülecek

27 Eylül 2016 11:29

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde görevini ihmal ettiği gerekçesiyle yargılanan Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Ayhan, Erhan Tuncel ile yardımcı istihbarat elemanlığından çıkarıldıktan sonra yapılan görüşmelere ilişkin olarak konuştu. Ayhan, “Eğer eleman bilgi vermeye devam edecekse görüşme yapılabilir. Elemanın hasmane tutum almaması için görüşmeler devam edebilir. Biz de kendisine elemanlıktan çıkartıldığını söylemedik ve görüşmeye devam ettik. Görüşmelere kendim karar vermedim. Üstlerimle birlikte karar verdik” dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ile tutuksuz sanılar Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Sabri Uzun, Mehmet Ayhan, Ercan Demir, Onur Karakaya, Faruk Sarı ve Erhan Tuncel katıldı.

Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de aralarında bulunduğu 7 sanık ise mahkemeye SEGBİS’le katıldı. Davanın sanıklarından eski Mülkiye Müfettişi Şükrü Yıldız, hakkındaki soruşturma izninin Danıştay’da bozulduğunu belirterek, Danıştay kararı gereği, kendisiyle ilgili yargılamanın durdurulmasını istedi.

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu da , ‘soruşturma izni olmaksızın yargılama yapılabileceği’ yönündeki mahkeme kararlarını hatırlattı. Mahkeme heyeti ise Yıldız’ın talebini reddetti.

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