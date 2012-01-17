Dink davası kararına twitter'dan da tepki yağdı!

T24 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dink davası hakkında verdiği kararın ardından sosyal medyadan da tepki yağdı.
İşte o tepkiler:
ozgurdokuzer özgür dokuzer
Yaz Kızım! KARAR: Hrant Dink'in ölümde rızası olduğuna, Ogün Samast'ın çocuk, Erhan Tuncel'in filozof, Yasin... fb.me/GsnM666q
beeftannen beef tannen
Ilker Basbug,Nedim Sener,Ahmet Sik,MustafaBalbay,Haberal hatta Turkan Saylan orgut uyesi ama Hrant Dink'in katilleri dgil!Hani kamu vicdani?
hamidaydin Hamid Aydın
Bir daha hatırlatıyorum: Arkasından sinsice yanaşip kallesce, korkakca öldürdüler Hrant Dink'i. Hem de 2 kez.
cheja Pinar
RT @ladderpain ertuğrul günay'ın hrant dink kararından sonra yine "içi burkulmuş." kabine toplantılarında defterine... tl.gd/fcusk6 monder_gokce Mustafa Önder Gökçe
Ak Parti hükümeti Hrant Dink davasıyla beraber "Anaplaşma" sürecini tamamlamıştır.
cihangiraksoy Cihangir Aksoy
6 aylığına da olsa gidiyorum diye bir kere daha şükrettim bugün. Hrant Dink cinayetindeki karar, sıkılan 3 kurşundan daha fazla acıttı.
alplerdengelmis Gulsah Kizilkaya
Okul harçlarını protesto eden öğrenci örgütten oluyo da, hrant dink i öldüren mi örgütten olmuyor?
Greenlandishh Гренландия
19 Ocak Perşembe 13:00'te Taksim'de Hrant Dink için toplanıyoruz
bordersshading Emir Akıncıoğlu
İşine gelince evdeki ekmek bıçağı "delil", işine gelince Hrant Dink cinayetinde "örgüt" yok.
borabalar Bora Balar
“Hrant Dink davası sona ererken Türkiye hâlâ adaleti yerine getiremedi” amnesty.org.tr/ai BiLaLKAPLANN Bilal KapLan
Bugün daha çok özledim seni Hrant DİNK...
Bu berbat katledilişi de kişisel suç olarak gösterdiniz ya Allah belanızı versin. #hrantdink 19 Ocak'ta devlet halkını bombaladı! baklava çalmak 6 sene, ekmek arası köfte çalmak 5 sene, ermeni öldürmek paha biçilemez. 5 senedir paha biçilemedi. #hrantdink
1915'ten beri ne değişti? biz hepimiz Ermeniyiz, siz hepiniz İttihat ve Terakki'nin torunlarısınız. #hrantdink Kayıtlar düzeltilsin! Hrant Dink ölüm tarihi:17.01.2012 #hrantdink
"Bir çiçeği öldürebilirsiniz, ama baharı asla" Che Guevara #hrantdink Kamu vicdanıyla hukuk arasındaki uçurum giderek genişliyor; bunu bugün bir kez daha gördük. #hrantdink
hayaldi gerçek oldu! mahkeme örgütü yok etmeyi başardı... #hrantdink
Lav silahı boru, darbe planı kağıt parçasıydı, #hrantdink'i öldürenler de internet cafede takilan serserilermiş. hakikaten, nedim şener hangi cinayetin arkaplanını çözmeye çok yaklaşmışken içeri alındıydı hatırlayan var mı? #hrantdink
hakikaten, nedim şener hangi cinayetin arkaplanını çözmeye çok yaklaşmışken içeri alındıydı hatırlayan var mı? #hrantdink
Adına "adalet" sözcüğünü koymakla ya da Avrupa'nın en büyük adalet sarayını yapmakla adalet gelmiyor.. Giden gittiğiyle kalıyor.. #HrantDink "burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi" (tezer özlü) #hrantdink
Bu ülkede adalet güçlüden yanadır, en güçlüsü ise devlettir, o yüzden kusura bakma ve bu sonuçla idare et #hrantdink (türk adalet sistemi)
Cinayetin içinde olan 21 kişi örgüt üyesi değilmiş, tesadüfen bir araya gelmişler ki beraat ettiler. Cinayet, tesadüfleri sever. #hrantdink Cinayeti işleyenlerin tamamı örgüt üyeliğinden beraat etti, cinayeti yazan Nedim Şener örgütten içerde. Adaletinizi seveyim.. #hrantdink
Her TT oluşunda paylaştığım videosunu yine paylaşıyorum. http://www.youtube.com/watch?v=eDT8fLqGJyw
#hrantdink
Ne desek boş, Türkiye'de adalet, hukuka doğrultulmuş bir silah gibi çalışıyor. #hrantdink
O kadar üzücü bir gün ki konuşmak bile istemiyorum. Hukuk ve devlet kavramları midemi bulandırıyor ülkemden de tiksiniyorum. #hrantdink
HRANT'ın kanında parmak izi olanları UNUTMA İZLE http://www.agos.com.tr/video/19-ocaktan-19-ocaka-degisen-birsey-yok-36
#hrantdink
Devlet destekli faşizmin bu topraklarda hiç bitmeyecegini adalet adı altında sergilenen komedi de bir daha seyrettik #hrantdink
Halkından özür dilemeyi ''utanç kaynağı'' olarak gören devletin Hrant Dink cinayetini aydınlatmasını beklemek içi boş bir umuttu #hrantdink
Bazen söyliyecek bisey yoktur! Yoktur! #HrantDink Hala yüzü kızaran utanan öfkelenen bi avuc insanız iste hepsi bu! Adaletin tahmini yeni sloganı "Yasin,hayal"di!gerçek oldu.#hrantdink
#hrantdink i öldürmekle milliyetçi olunsaydı katillerini öldürerek ben de "insan" olurdum. Devletin sağlamadığı adaleti ben sağlardım!
Kimine dokunan yanıyor kimine dokunan yaşıyor bu ülkede. #hrantdink cinayetinde sorumluluğu olup da terfi etmeyen devlet yetkilisi kalmadı.
Yarin kim 'Ama bak, Ergenekonla, Balyozla falan hesaplasiyoz, her sey de tam olmuyo ama yani, cok sey istiyonuz' yazacak, merak ediyorum
İşte ben bu yaşananlardan sonra bu ülkenin iyiye gittiği laflarına inanmam. İnanacak gibi olsam da bugünü hatırlar yine inanmam. #hrantdink
Bu dava Veli Küçük ve Kemal Kerinçsizden daha ergenekoncularin oldugunu gosterdi. #hrantdink
utanıyorum. #hrantdink
En çok #hrantdink'e kızıyorum böylesine bok bir ülke için bu kadar çok emek harcamayacaktın be
güzel kardeşim.
#hrantdink den hoşlanmam hepsi ermeni olanlardan da değilim fakat insanlık için bu adalet, adalet değil arkadaş
Bu berbat katledilişi de kişisel suç olarak gösterdiniz ya Allah belanızı versin. #hrantdink 19 Ocak'ta devlet halkını bombaladı!
gazeteci , yazar , asker , öğrenci , taraftar isen bu ülkede canın yanar..çok yanar..daha da çok yanacaktir..yazıklar olsun..#hrantdink
#hrantdink emir komuta var, cinayet var, kirli iliskiler var ama orgut yok
hakim örgüt bulamamiş koskoca emniyeti göremedi #hrantdink
Hepimiz Ermeni değiliz tabii ama insan da değilmişiz demek. #hrantdink
bazen bütün bu değişim çabalarının koca bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. türkiye günahlarından arınmak istemiyor. #hrantdink