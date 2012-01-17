Dink davası kararına twitter'dan da tepki yağdı!

T24

İşte o tepkiler:



beeftannen beef tannenIlker Basbug,Nedim Sener,Ahmet Sik,MustafaBalbay,Haberal hatta Turkan Saylan orgut uyesi ama Hrant Dink'in katilleri dgil!Hani kamu vicdani?hamidaydin Hamid AydınBir daha hatırlatıyorum: Arkasından sinsice yanaşip kallesce, korkakca öldürdüler Hrant Dink'i. Hem de 2 kez.cheja PinarRT @ladderpain ertuğrul günay'ın hrant dink kararından sonra yine "içi burkulmuş." kabine toplantılarında defterine... tl.gd/fcusk6Greenlandishh Гренландия19 Ocak Perşembe 13:00'te Taksim'de Hrant Dink için toplanıyoruzbordersshading Emir Akıncıoğluİşine gelince evdeki ekmek bıçağı "delil", işine gelince Hrant Dink cinayetinde "örgüt" yok.borabalar Bora Balar“Hrant Dink davası sona ererken Türkiye hâlâ adaleti yerine getiremedi” amnesty.org.tr/aiBu berbat katledilişi de kişisel suç olarak gösterdiniz ya Allah belanızı versin. #hrantdink 19 Ocak'ta devlet halkını bombaladı!1915'ten beri ne değişti? biz hepimiz Ermeniyiz, siz hepiniz İttihat ve Terakki'nin torunlarısınız. #hrantdink"Bir çiçeği öldürebilirsiniz, ama baharı asla" Che Guevara #hrantdinkhayaldi gerçek oldu! mahkeme örgütü yok etmeyi başardı... #hrantdinkLav silahı boru, darbe planı kağıt parçasıydı, #hrantdink'i öldürenler de internet cafede takilan serserilermiş.hakikaten, nedim şener hangi cinayetin arkaplanını çözmeye çok yaklaşmışken içeri alındıydı hatırlayan var mı? #hrantdinkAdına "adalet" sözcüğünü koymakla ya da Avrupa'nın en büyük adalet sarayını yapmakla adalet gelmiyor.. Giden gittiğiyle kalıyor.. #HrantDinkBu ülkede adalet güçlüden yanadır, en güçlüsü ise devlettir, o yüzden kusura bakma ve bu sonuçla idare et #hrantdink (türk adalet sistemi)Cinayetin içinde olan 21 kişi örgüt üyesi değilmiş, tesadüfen bir araya gelmişler ki beraat ettiler. Cinayet, tesadüfleri sever. #hrantdinkHer TT oluşunda paylaştığım videosunu yine paylaşıyorum. http://www.youtube.com/watch?v=eDT8fLqGJyw #hrantdinkNe desek boş, Türkiye'de adalet, hukuka doğrultulmuş bir silah gibi çalışıyor. #hrantdinkO kadar üzücü bir gün ki konuşmak bile istemiyorum. Hukuk ve devlet kavramları midemi bulandırıyor ülkemden de tiksiniyorum. #hrantdinkHRANT'ın kanında parmak izi olanları UNUTMA İZLE http://www.agos.com.tr/video/19-ocaktan-19-ocaka-degisen-birsey-yok-36 #hrantdinkDevlet destekli faşizmin bu topraklarda hiç bitmeyecegini adalet adı altında sergilenen komedi de bir daha seyrettik #hrantdinkHalkından özür dilemeyi ''utanç kaynağı'' olarak gören devletin Hrant Dink cinayetini aydınlatmasını beklemek içi boş bir umuttu #hrantdinkBazen söyliyecek bisey yoktur! Yoktur! #HrantDink Hala yüzü kızaran utanan öfkelenen bi avuc insanız iste hepsi bu!#hrantdink i öldürmekle milliyetçi olunsaydı katillerini öldürerek ben de "insan" olurdum. Devletin sağlamadığı adaleti ben sağlardım!Kimine dokunan yanıyor kimine dokunan yaşıyor bu ülkede. #hrantdink cinayetinde sorumluluğu olup da terfi etmeyen devlet yetkilisi kalmadı.Yarin kim 'Ama bak, Ergenekonla, Balyozla falan hesaplasiyoz, her sey de tam olmuyo ama yani, cok sey istiyonuz' yazacak, merak ediyorumİşte ben bu yaşananlardan sonra bu ülkenin iyiye gittiği laflarına inanmam. İnanacak gibi olsam da bugünü hatırlar yine inanmam. #hrantdink

Bu dava Veli Küçük ve Kemal Kerinçsizden daha ergenekoncularin oldugunu gosterdi. #hrantdink



utanıyorum. #hrantdink



En çok #hrantdink'e kızıyorum böylesine bok bir ülke için bu kadar çok emek harcamayacaktın be

güzel kardeşim.



#hrantdink den hoşlanmam hepsi ermeni olanlardan da değilim fakat insanlık için bu adalet, adalet değil arkadaş



Bu berbat katledilişi de kişisel suç olarak gösterdiniz ya Allah belanızı versin. #hrantdink 19 Ocak'ta devlet halkını bombaladı!



gazeteci , yazar , asker , öğrenci , taraftar isen bu ülkede canın yanar..çok yanar..daha da çok yanacaktir..yazıklar olsun..#hrantdink



#hrantdink emir komuta var, cinayet var, kirli iliskiler var ama orgut yok



hakim örgüt bulamamiş koskoca emniyeti göremedi #hrantdink



Hepimiz Ermeni değiliz tabii ama insan da değilmişiz demek. #hrantdink



bazen bütün bu değişim çabalarının koca bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. türkiye günahlarından arınmak istemiyor. #hrantdink

