Dink davası 'eksik tabligata' takıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasının tebligatların eksik yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemeye gönderildiği ortaya çıktı.

'Örgüt yok' denilmesi üzerine savcı ve Dink ailesi tarafından temyiz edilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava 'eksik tebligata' takıldı. Davayı karara bağlayan Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz, sanıklar ile ilgili örgüt yöneticiliği veya üyeliği ile ilgili yeterli delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini söylerken savcı Hikmet Usta, mahkemenin "örgüt yok" kararına karşı çıkmıştı. Savcının ve Dink ailesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Davayı incelemeye alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "eksik tebligatlar" nedeniyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eksik olan tebligatları tamamladıktan sonra dava dosyasını Yargıtay'a gönderecek.



Sanık unutuldu



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 19 sanıklı davanın tutuklu sanıklarından Yasin Hayal'e "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bütün sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, Erhan Tuncel'i Mc Donald's'ın bombalanması eylemine ilişkin 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, davanın tutuklu sanığı Tuncel'in çaptırıldığı hapis cezasını ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in Ogün Samast'a Dink'i öldürmesi için yardım ettikleri sabit olduğundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İndirim uygulayan mahkeme, Yolcu ve İskender'i 12'şer yıl 6 ay hapse çarptırdı. 19 sanıklı "dink suikati" davasında mahkeme sanıklardan Coşkun İğci için karar vermeyi unutmuştu. Mahkeme daha sonra yaptığı duruşmada İğci'nin beraatına hükmetti.



'Delillerin bulunması gerekir'



Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz karar sonrasında yaptığı açıklamada, delillere göre bir karar verdiklerini belirterek, "örgüt yöneticisi veya üyeliği suçuyla ilgili bir kişiye ceza verebilmek için bir eylem yapan örgütün olması ve örgüte ait delil ve dokümanların bulunması gerektiğini" ifade ederek tartışma başlatmıştı. Davanın savcısı Hikmet Usta ise örgüt olduğuna dair fazlasıyla delil bulunduğunu öne sürerek mahkemenin "örgüt yok" kararına karşı çıkmış ve karara itiraz etmişti.