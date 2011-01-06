Dink cinayetinin sanıkları tahliye alur mu?

T24 - Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ın, çocuk mahkemesinde yargılanması halinde, yaklaşık 1 yıl içinde hüküm giymemesi durumunda tahliye olacağı belirtildi.



Kamuoyunda şaşkınlık ve tepki yaratan tahliyelerden, Hrant Dink cinayeti sanıkları da yararlanabilecek mi? Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Dink ailesi avukatlarından Arzu Becerik, katil zanlısı Ogün Samast’ın çocuk mahkemesinde yargılanması halinde serbest kalacağı endişesini dile getirdi.



Samast’ın çocuk mahkemesine gönderilmesiyle davanın sürüncemede kalacağı, uzun süre kararın çıkmayacağı şeklinde bir izlenim oluştuğunu söyleyen Becerik, “Eğer Samast çocuk mahkemesinde yargılanmaya devam ederse 5 senede çıkacak” dedi.



Becerik'e göre tetikçi Samast çocuk mahkemesinde yargılanırsa tutukluluk sınırı ve aldığı ceza da diğer sanıklara göre yarı yarıya azalacak:



“Eğer çocuk mahkemesinde kalırsa yargılama sevk maddesi aynı olmakla beraber, çocuk olması nedeniyle, hem tutukluluk süresi hem de yargılama usülleri açısından çocuk mahkemesinin usüllerine tabii olacak.”



Bu durumda Ogün Samast, 5. yılının dolacağı 2012 yılının ocak ayında, hala hüküm giymemişse cezaevinden çıkabilecek.





