Dink cinayetindeki şemalar ortada kaldı

İçişleri Bakanlığı, Dink cinayetinin ardından Emniyet istihbaratı tarafından hazırlandığı ve cinayetten 10 gün sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’a da iletildiği ileri sürülen şemayı sahiplenmedi



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından Emniyet istihbaratınca hazırlandığı ve 10 gün sonra da Başbakan Erdoğan’ın önüne konulduğu ileri sürülen iki şema ortada kaldı. Tartışmalı şemalarda, Dink suikastı sanıkları Ogün Samast ve Yasin Hayal’le temasta olan kişiler ve bu temaslara ilişkin telefon bağlantıları gösteriliyordu. Ali Bayramoğlu, 20 Ocak 2009 tarihinde TvNet’teki programında Dink ailesine şemayı teslim ettiğini söylemişti.



Öz, Göktaş’a sordu



Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, soruşturma kapsamında 12 Ocak 2009’da tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’a, adının geçtiği, Dink cinayeti sanıklarıyla temasta olan kişiler ve bu kişilerin diğer temaslarına ilişkin telefon bağlantısını gösteren şemayı sordu. Göktaş, şemada, adının üzerinde yer alan üç isim dışındakileri tanımadığını söyledi.



‘ Alakası olmayan kişiler’



Göktaş’ın avukatı Serdar Öztürk de, 9 Şubat 2009’da İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvurdu. Öztürk, müvekkiline sorgusu sırasında, Dink cinayeti sanıklarından Samast ve Hayal’le temasta olan kişiler ve bu kişilerin diğer temaslarına ilişkin telefon bağlantısını gösteren şemada isminin bulunması nedeniyle sorular yöneltildiğini belirtti.

Öztürk, müvekkilinin istihbarat birimlerince hazırlandığı bildirilen Dink şemasında, hiç alakası olmayan kişilerle ortak bir organizasyon içindeymiş gibi gösterildiğini kaydetti. Şemanın kim tarafından, ne maksatla oluşturulduğu ve hiçbir alakası olmamasına rağmen müvekkilinin adının ne maksatla şemaya konulduğunun araştırılmasını isteyen Öztürk, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etti.



İçişleri Bakanlığı’ndan Öztürk’e 10 Mart’ta çok kısa yazılı bir yanıt geldi. Yazıda şöyle denildi:

“İçişleri Bakanlığımıza hitaben göndermiş olduğunuz dilekçenize istinaden ilgili dairelerimizden alınan cevabi yazılarda; ‘Bahse konu şema hakkında birimlerimizce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır’ denilmektedir.”



Savcılık inceliyor



Avukat Serdar Öztürk, şemayı hazırladığı öne sürülen Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlileri hakkında “sahte resmi evrak düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işleme aldığı dilekçede şu iddialar yer almıştı: “Şifahen yapılan görüşmeler sonrası şemanın resmi bir belge olarak Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Recep Güven ve kimliği meçhul Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlileri tarafından hazırlandığı, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tarafından Sayın Başbakan’a sunulduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından gazetecilere ve Dink ailesine verildiği anlaşılmıştır.”



Savcı Öz’ün, Göktaş’a ifadesi sırasında resmi bir belge olarak sorduğu Dink şemasının kim tarafından hazırlandığı ve Öz’e şemanın nasıl ulaştırıldığının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme sırasında araştırılması bekleniyor.

