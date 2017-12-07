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Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasına devam edildi

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davaya de

07 Aralık 2017 20:37

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davaya devam edildi. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

SAMAST İLE İRTİBAT İDDİASINI REDDETTİ
Duruşmada, tetikçi Ogün Samast\'ın telefon rehberinde \"Komutan\" olarak kayıtlı olduğu iddia edilen Trabzon İl Jandarma Komutanlığında görevli sanık Ahmet Faruk Aydoğdu savunma yaptı. Sanık Aydoğdu, irtibatlı olduğu iddiasını reddederek Dink cinayetinden önce kasım ayında, Samast\'ı karıştığı bir kavgayla nedeniyle görevlendirilmesi üzerine savcının talimatıyla babasına teslim ettiğini söyledi. Sanık Aydoğdu, \"Ogün Samast\'ın yaşı küçüktü, o nedenle babasını aradım. Samast, Pelitli\'de bir kafede çalışıyordu. Devriyede kimlik kontrolü yapmak için kafeye gittiğimizde bir iki kere daha orada görmüştüm. Samast\'la irtibatım olduğu iddialarını reddediyorum\" dedi. 

\"ALİ ÖZ \'KONUYU KAPAT\' DEDİ\"
Daha sonra o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi\'nde Aşırı Sağ Faaliyetler Masasında Unsur Komutanı olduğunu belirten sanık Hüseyin Yılmaz\'ın savunmasına geçildi. Sanık Yılmaz ifadesinde, sanık Okan Şimşek\'in Mc Donalds bombacısı Yasin Hayal\'in İstanbul\'da Ermeni bir gazeteciyi öldürmek için plan yaptığına dair duyum aldıklarını belirttiğini ve sanık Ali Öz\'ün de (eski Trabzon İl Jandarma Komutanı) olduğu toplantıda sanık Metin Yıldız\'ın konuyu gündeme getirdiğini, ancak Öz\'ün \"Konuyu kapat. Sonra konuşalım\" dediğini ve konunun bir daha gündeme gelmediğini öne sürdü. 

AGOS ÇEVRESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Savunmaların ardından tutuklu sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı. Taleplerini dile getiren tutuklu sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlilerinden Emre Cingöz\'ün, cinayet günü Agos Gazetesi çevresinde olduğuna dair iddiaları reddetmesi ve kamera görüntülerde görünen kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine söz konusu görüntüler duruşmada izletildi. Başkan Horasan, kamera görüntülerine göre Emre Cingöz olduğu belirtilen kişinin dosyadaki fotoğrafı ile görüntülere baktı. Görüntülerin izlenmesi sırasında Cingöz, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını tekrar söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi. 


 

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