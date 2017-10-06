Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası: Savcı 4 sanığın tahliyesini talep etti (1)

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, duruşma savcısı tutuklu sanıklar Samsun emniyet görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz\'ın tahliyesini talep etti. Savcı mütalaasını verirken rahatsızlanan sanık Ergün Yorulmaz salon dışına çıkarıldı. Yorulmaz, kısa bir süre sonra jandarmalar eşliğinde salona getirildi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının taleplerini aldıktan sonra talepler konusunda karar vermek üzere duruşmaya ara verecek.